Luis Enrique preocupado por dos lesionados en el PSG: Afecta al Barça

La escena en Wrocław dejó una sensación extraña en el campeón de Europa y su banquillo. El marcador sonríe a Francia, pero el plan semanal en París cambia de dirección. La pregunta ahora es simple: ¿cómo reorganizar la banda sin perder amenaza inmediata? Las próximas horas decidirán cómo se reparte la banda y quién asume los picos de carga.

Parte médico provisional: muslo derecho de Dembélé y gemelo de Doué

Dembélé sintió dolor en la parte posterior del muslo derecho y pidió el cambio. Llegó con molestias previas en el muslo izquierdo, por lo que su riesgo ya era alto. Doué había salido al descanso por una dolencia en el gemelo y abandonó el estadio cojeando. Ambos dejarán la concentración para someterse a pruebas en París y estimar plazos realistas. El segundo partido ante Islandia queda ahora descartado para ambos en la ventana internacional.

Deschamps responde y el PSG protesta: gestión bajo la lupa tras Wrocław

Didier Deschamps defendió que el extremo estaba apto y que el dolor apareció después. En París sostienen que avisaron del riesgo y que convenía evitar minutos en Polonia. La polémica amplifica la importancia del diagnóstico, porque el calendario acelera sin margen. Luis Enrique, que también sufrió un percance, tampoco está satisfecho.

| YouTube, XCatalunya, @psg

Qué dejó el Ucrania–Francia y la fotocopia táctica hacia octubre

Francia venció 0-2 con goles de Olise y Mbappé, que igualó a Henry. Hugo Ekitiké debutó, mientras los dos parisinos se lesionaron en diferentes momentos del partido. El contexto importa porque Paris recibe al Atalanta el 17 y viaja a Catalunya el 1. Sin extremos en plenitud, disminuye la profundidad y la amenaza de desborde en primera recepción. El técnico, recién operado de clavícula tras una caída en bici, rehace miniciclos sin margen.

Lo que dicen los datos médicos

En fútbol profesional, las lesiones de isquiotibiales concentran gran parte de los días perdidos. Estudios europeos sitúan ausencias medias alrededor de tres a seis semanas, según grado y localización. Además, hay que tener en cuenta que Dembélé ya ha tenido lesiones en esta zona, lo que lo complica todo. En el gemelo, el tiempo de baja varía si la lesión afecta soleo o gastrocnemio.

El soleo suele requerir más días de trabajo, mientras el gastrocnemio permite retornos más rápidos. La recurrencia temprana es significativa durante el primer mes, por lo que conviene prudencia competitiva. Las resonancias delimitarán el grado.

| Canva

Plan del técnico: alternativas de banda y pequeños ajustes de sistema

Bradley Barcola ofrece conducción amplia y desequilibrio; puede fijar a pares y liberar a Hakimi. Khvicha Kvaratskhelia garantiza amenaza continua hacia dentro y remate, útil ante bloques medios. Lee Kang-in añade pausa y último pase, cambiando ritmo cuando toca madurar posesiones.

Si faltan dos puñales, el equipo puede apostar por interiores más altos y lateral profundo. Esa mezcla compensa la pérdida de ruptura con ocupación de área y más remate posicional. También puede aparecer Kolo Muani por fuera para profundizar, con Ramos fijando centrales.

Qué significa para el Barça: focos de presión y ventajas tácticas cruzadas

Hansi Flick prepara un Barça agresivo en altura, que castiga pérdidas con transiciones cortas. Sin Dembélé ni Doué, el PSG reduce riesgo al espacio, pero cede amenaza de ruptura. Ahí crecen Kvaratskhelia y Barcola, capaces de atraer ayudas y fabricar ventajas exteriores. En los próximos días y semanas, se irán resolviendo las dudas.