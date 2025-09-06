Tomás Roncero exclou Messi d'una llista: Les xarxes cremen contra ell

Al Monumental, l'emoció va tornar a estrènyer quan Lionel Messi va mirar a la graderia argentina. El capità tancava una nit rodona i deixava preguntes obertes sobre el seu horitzó immediat. El seu futbol segueix manant, però l'agenda internacional i la gestió física marquen el ritme.
Buenos Aires, 5 de setembre: doblet de Messi i dubtes sobre 2026
L'Argentina va vèncer 3-0 Veneçuela en l'últim partit classificatori com a local abans del Mundial 2026. Messi va signar un doblet, va arribar als 114 gols amb l'Albiceleste i va sumar 194 internacionalitats oficials.
Després de l'enfrontament, va admetre que decidirà més endavant si disputa la seva cinquena Copa del Món. El Monumental va acomiadar dret el seu líder, amb pancartes, càntics i un homenatge sentit. La victòria va confirmar el ple de l'Argentina i va reforçar l'ànim abans del tancament de la finestra internacional. El mateix Messi va reconèixer que decidirà amb honestedat, segons evolucioni el seu físic i el seu calendari competitiu.
Roncero a ‘Tiempo Muerto’ trenca la baralla amb el seu top-5 personal
Hores després, Tomás Roncero va avivar la polèmica amb una llista històrica anunciada en un pòdcast. El tertulià va situar primer Diego Armando Maradona i va completar el seu podi amb Cristiano i Modric. Zidane va ocupar la quarta posició i Juanito va tancar un quintet marcat per un evident biaix emocional.
L'elecció va deixar fora Messi i l'eco a xarxes es va multiplicar a gran velocitat. Va precisar que parlava únicament de jugadors vistos per ell, subratllant un criteri deliberadament subjectiu. En el seu discurs va reaparèixer l'expressió “presumpte millor de la història” dirigida cap a Messi, generant immediata fricció. Roncero va dir: "Aquest mai seria el que ha fet Maradona ni en la seva vida (parlant de Messi)."
X esclata: entre ironies i retrets per l'omissió de Leo Messi
Centenars de missatges van qüestionar l'objectivitat del rànquing i van recordar absències difícilment defensables. Molts van apel·lar a Pelé i al mateix Messi, suggerits com a intocables de l'Olimp futbolístic. Altres van interpretar l'elecció com una provocació d'escola, útil per reactivar rivalitats eternes.
El termòmetre de X va saltar de la discussió raonada a la broma àcida en qüestió de minuts. Alguns missatges van ser feridors i altres enginyosos, però el to majoritari va ser de crítica encesa. Un usuari va contestar al tweet el següent: "El seu diminut cervell el traeix. Sempre que li pregunten pel seu rànquing de millors futbolistes acaba anomenant el de sempre. Ell diu que fa broma, però en realitat el que diu a crits és que té Messi clavat fins als esfínters, llegiu entre línies."
La dada que pesa avui: vuit Pilotes d'Or i lideratge continuat el 2025
Messi manté vuit Pilotes d'Or i una influència competitiva molt alta en aquest curs. Amb Inter Miami i l'Argentina ha signat 35 participacions de gol en 37 partits aquest any.
Pel que fa a la selecció suma 114 gols i 194 internacionalitats, xifres difícils de minimitzar honestament. La discussió sobre estètica o emoció hi cap, però el pes estadístic sosté un pedestal gairebé incontestable. No figura entre els nominats a la Pilota d'Or 2025, fet que no reescriu el seu llegat.
El seu any va incloure final de Leagues Cup davant Seattle i trams de domini a la MLS. En participació de gol només el van superar Mbappé i Dembélé en l'acumulat global del curs.
Polarització coneguda a Espanya i Catalunya; què queda després del 6 de setembre
L'episodi retrata de nou una esquerda clàssica entre madridisme i barcelonisme, amplificada pel megàfon digital. Amb Messi encara valorant el seu paper el 2026, el debat seguirà orbitant entre emoció i evidència. Les audiències buscaran relats propis, però la gespa i les dades tornaran a dictar sentència.
Mentrestant, un top-5 personal podrà generar soroll, encara que difícilment alterarà el consens històric mundial. A Catalunya, el record dels clàssics reforça percepcions i condiciona la lectura de cada llista.