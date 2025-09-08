Lamine Yamal la fa grossa després del Turquia - Espanya: Nico Williams se'n burla

El vestidor de la Selecció Espanyola va viure una nit agredolça després de la golejada històrica contra Turquia a les eliminatòries mundialistes. El 0-6 va reflectir la superioritat dels de Luis de la Fuente, però una escena fora de la gespa va robar part de l'atenció. El protagonista va ser Lamine Yamal, que va viure un contratemps inesperat en intentar abandonar l'estadi de Konya.
El jove atacant del FC Barcelona va acabar l'encontre remenant la seva maleta a la recerca del seu passaport. Segons imatges captades per càmeres locals, fins i tot va tornar al vestidor per comprovar si l'havia deixat oblidat, però no va aconseguir localitzar-lo. L'episodi va obligar a aturar l'expedició durant diversos minuts mentre el jugador mostrava certa inquietud. És una situació poc habitual en un desplegament logístic tan controlat com el de la Selecció Espanyola.
L'incident va ocórrer uns minuts després que Espanya confirmés el seu lideratge al Grup E amb la major golejada de la seva història contra Turquia. Una nit perfecta en l'àmbit esportiu que, tanmateix, va quedar marcada per la preocupació temporal entorn de la documentació del jove culer.
Nico Williams converteix l'ensurt en broma viral
Però, d'altra banda, minuts abans d'aquest episodi, Nico Williams es va encarregar de viralitzar un altre moment del qual s'han fet ressò mitjans de comunicació del cor. A la seqüència es veu Yamal mostrant la pantalla del seu mòbil amb una foto al costat de Nicki Nicole, mentre Williams l'acompanya amb rialles: “El meu xaval està in love”.
Òbviament, Lamine Yamal va poder superar el seu descuit i tornar a Espanya amb la resta de l'expedició. Això sí, deixant molts titulars a la premsa, tant a l'esportiva com a la rosa.
En l'àmbit esportiu, l'actuació de Yamal va ser novament sòlida. Sense necessitat d'anotar, va participar activament en les jugades ofensives, confirmant que és un element diferencial en el present de la selecció. Amb 18 anys acabats de fer, ja no sorprèn que estigui en el focus de titulars pel seu futbol, encara que la seva vida personal i social també l'acompanyi inevitablement.
El que ve per a Yamal i la Selecció
L'episodi a Turquia no passarà d'anècdota, però recorda que el jove davanter viu sota un escrutini constant. El Barça l'espera per a la pròxima jornada de Lliga contra el València, un duel clau per mantenir el pols amb el Madrid al capdamunt de la classificació.
Pel que fa a la Selecció, la contundent victòria reforça la confiança de Luis de la Fuente i situa el combinat en una posició privilegiada de cara al Mundial de 2026. Per a Yamal, el repte immediat és continuar creixent al terreny de joc mentre gestiona amb naturalitat les situacions que sorgeixen fora d'ell.