Manolo Lama troba mancances a la Selecció espanyola: 'No hem de...'

La Selecció espanyola va tancar la finestra internacional amb dues victòries incontestables, transmetent una imatge d'autoritat i un futbol d'alt nivell. El 0-3 davant Bulgària i el 0-6 contra Turquia van confirmar l'excel·lent moment col·lectiu, amb jugadors com Nico Williams, Lamine Yamal o Mikel Merino brillants en diferents fases. Tanmateix, entre tant d'entusiasme també van sorgir veus crítiques que van reclamar matisos en l'anàlisi.
L'advertència de Manolo Lama sobre la pegada d'Espanya
Manolo Lama, al Partidazo de COPE, va assenyalar que la Selecció va desaprofitar massa ocasions tot i el marcador abultat. “En el futbol actual no pots perdonar tant, perquè un altre dia no tindràs quinze oportunitats clares”, va comentar el periodista. La seva reflexió se centra en la pegada, un aspecte clau en partits de màxim nivell on els marges es redueixen al mínim.
Segons Lama, Espanya va generar un cabal ofensiu impressionant davant Bulgària i Turquia, però no va mantenir l'efectivitat necessària. De cada dues arribades, va subratllar, s'hauria de transformar almenys una, perquè la diferència competitiva es mesura en la contundència. El missatge, tot i que exigent, reflecteix la necessitat de fer un pas més en la definició. Als ulls del periodista, la brillantor en la circulació i l'estètica del joc no han de tapar un detall fonamental: el gol.
L'autocrítica de Luis de la Fuente i l'ambició del grup
El mateix seleccionador, Luis de la Fuente, va coincidir en la importància de mantenir una línia d'autocrítica constant. En roda de premsa va reconèixer que, tot i els sis gols marcats a Turquia, encara hi ha aspectes per polir. “Aquest equip té molta capacitat de millora i de continuar creixent”, va assegurar el tècnic riojà. Segons va explicar, els primers a exigir-se són els mateixos futbolistes, conscients que cada partit serà més complicat a mesura que avanci la classificació.
L'actitud del vestidor apunta en la mateixa direcció. Jugadors com Merino o Oyarzabal, protagonistes en els dos triomfs, van transmetre un missatge d'ambició i fam competitiva. El grup sap que el camí cap al Mundial 2026 exigeix regularitat i no permet relaxacions. Amb Turquia com a rival directe pel lideratge del grup, l'eficàcia als metres finals pot marcar la diferència en la cursa cap a la primera plaça.
Espanya va tancar la concentració amb ple de punts i sensacions molt positives, però també amb un debat interessant obert. La Selecció juga bonic, domina els seus rivals i genera un volum ofensiu notable, però ha de convertir més ocasions en gols. Aquesta serà l'assignatura a seguir de prop en els pròxims compromisos, on s'enfrontarà a rivals que no concediran tantes facilitats. L'exigència, en aquest cas, no busca restar valor al triomf, sinó garantir que l'equip arribi preparat als reptes decisius.