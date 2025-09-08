Lamine Yamal la lía tras el Turquía - España: Nico Williams se cachondea

El vestuario de la Selección Española vivió una noche agridulce tras la goleada histórica contra Turquía en las eliminatorias mundialistas. El 0-6 reflejó la superioridad de los de Luis de la Fuente, pero una escena fuera del césped se robó parte de la atención. El protagonista fue Lamine Yamal, quien vivió un contratiempo inesperado al intentar abandonar el estadio de Konya.

El joven atacante del FC Barcelona terminó el encuentro rebuscando en su maleta en busca de su pasaporte. Según imágenes captadas por cámaras locales, incluso regresó al vestuario para comprobar si lo había dejado olvidado, pero no consiguió localizarlo. El episodio obligó a detener la expedición durante varios minutos mientras el jugador mostraba cierta inquietud. Es una situación poco habitual en un despliegue logístico tan controlado como el de la Selección Española.

El incidente ocurrió unos minutos después de que España confirmara su liderato en el Grupo E con la mayor goleada de su historia contra Turquía. Una noche perfecta en lo deportivo que, sin embargo, quedó marcada por la preocupación temporal en torno a la documentación del joven culé.

Nico Williams convierte el susto en broma viral

Pero, por otro lado, minutos antes de este episodio, Nico Williams se encargó de viralizar otro momento del que se han hecho eco medios de comunicación del corazón. En la secuencia se ve a Yamal mostrando la pantalla de su móvil con una foto junto a Nicki Nicole, mientras Williams lo acompaña con risas: “Mi chaval está in love”.

Obviamente, Lamine Yamal pudo superar su despiste y regresar a España con el resto de la expedición. Eso sí, dejando muchos titulares en la prensa, tanto en la deportiva como en la rosa.

En el plano deportivo, la actuación de Yamal fue nuevamente sólida. Sin necesidad de anotar, participó activamente en las jugadas ofensivas, confirmando que es un elemento diferencial en el presente de la selección. A sus 18 años recién cumplidos, ya no sorprende que esté en el foco de titulares por su fútbol, aunque su vida personal y social también lo acompañe inevitablemente.

Lo que viene para Yamal y la Selección

El episodio en Turquía no pasará de anécdota, pero recuerda que el joven delantero vive bajo un escrutinio constante. El Barça lo espera para la próxima jornada de Liga contra el Valencia, un duelo clave para mantener el pulso con el Real Madrid en lo alto de la clasificación.

En cuanto a la Selección, la contundente victoria refuerza la confianza de Luis de la Fuente y sitúa al combinado en una posición privilegiada de cara al Mundial de 2026. Para Yamal, el reto inmediato es continuar creciendo en el terreno de juego mientras maneja con naturalidad las situaciones que surgen fuera de él.