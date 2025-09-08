Nico Williams tanca els rumors sobre Lamine Yamal i Nicki Nicole: Imatges clares

Els rumors corren ràpid quan es tracta de futbolistes joves i estrelles internacionals de la música. Durant l'última setmana, Lamine Yamal i Nicki Nicole s'han convertit en el centre d'especulacions després de difondre's que la parella podria haver acabat la seva relació de parella. Un rumor que va néixer del silenci a les xarxes socials, però que finalment ha quedat en no res gràcies a una escena inesperada als vestidors de la Selecció Espanyola.
El vídeo que va esvair qualsevol dubte
Espanya celebrava una golejada històrica davant Turquia, un contundent 0-6 que ratifica el gran moment del combinat de Luis de la Fuente. Enmig de l'eufòria, Nico Williams va aprofitar per fer una broma al seu company d'atac, Lamine Yamal. En un vídeo gravat al vestidor, el jugador de l'Athletic va preguntar entre rialles: “Germà, per què somrius al mòbil?”. La resposta del jove culer no va ser verbal, sinó visual.
Amb un somriure còmplice, Yamal va mostrar la pantalla del seu telèfon mòbil, on es veia un fons de pantalla amb Nicki Nicole. A més, va enviar un petó cap a la càmera, tancant qualsevol possibilitat de dubte sobre la seva situació sentimental. Per rematar, Williams va afegir la frase “El meu xaval està in love” a la publicació, etiquetant el jugador blaugrana i confirmant que la relació segueix més viva que mai.
El context dels rumors de ruptura
Les especulacions sobre una suposada ruptura havien sorgit dies enrere quan diversos seguidors van notar l'absència de fotos recents junts a les xarxes socials. Alguns van arribar a afirmar que tots dos havien pres distància i que el festeig s'havia refredat després de només unes setmanes d'haver-ho fet oficial. Tanmateix, no existien proves concloents, més enllà d'interpretacions sobre moviments digitals i el silenci dels protagonistes.
Aquest nou vídeo no només desmenteix els comentaris, sinó que reforça la narrativa d'una parella consolidada. Yamal i Nicki Nicole ja havien deixat senyals de complicitat en diferents ocasions. L'artista argentina va publicar fa poc una història amb la cançó Me gustas, que molts van interpretar com una dedicatòria al davanter. També van coincidir en publicacions on apareixien jugant al mateix videojoc amb només minuts de diferència.
Un romanç que traspassa el futbol i la música
Lamine Yamal travessa un moment crucial a la seva carrera. Amb 18 anys, no només s'ha convertit en una de les grans promeses del Barça i de la selecció, sinó que a més ha après a conviure amb l'exposició mediàtica fora del camp. La seva ostentosa festa d'aniversari i, ara, la seva relació amb Nicki Nicole, l'han situat al centre de l'interès públic.
Nicki, per la seva banda, és una de les artistes més rellevants de la música urbana llatinoamericana. Després de la seva explosió el 2019, ha col·laborat amb Bizarrap, Aitana i Rels B, a més de protagonitzar romanços mediàtics com el de Peso Pluma o Trueno. La seva unió amb Lamine Yamal suposa la fusió de dos mons de màxima popularitat: l'elit del futbol i la música global.