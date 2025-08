Els jugadors del Barça es mullen amb la polèmica Barça-Ter Stegen: 'No pretenen...'

L'actualitat del FC Barcelona viu dies convulsos. En ple estiu de 2025, la situació de Marc-André Ter Stegen continua generant debat. El porter alemany, que recentment va anunciar per compte propi una baixa de tres mesos per una operació a l'esquena, ha provocat una polèmica important dins i fora del club. El seu comunicat anticipat ha despertat interrogants sobre el seu rol i lideratge a la plantilla culer.

Mentre els aficionats esperen respostes clares sobre la durada exacta de la seva baixa, amb tot el que això implica, la controvèrsia s'incrementa. LaLiga, segons va informar recentment Víctor Navarro a El Partidazo de COPE, emetrà en aproximadament una setmana el seu veredicte oficial sobre el període de recuperació estimat, un factor crucial per al futur immediat del club.

Dani Olmo i el suport ferm del vestidor culer

Enmig de la tensió generada per la situació de Ter Stegen, Dani Olmo va sortir públicament a donar suport al porter alemany. En una entrevista oferta al programa El Partidazo de COPE, Olmo va ser clar: "Ter Stegen és un jugador important per a l'equip. És un company més de l'equip. No sé si serem els jugadors els qui votarem qui és el capità; l'any passat ho vam fer així". L'atacant espanyol va assegurar que al vestidor no existeix la incertesa que es menciona als mitjans sobre la capitania.

| F.C. Barcelona

Aquesta declaració reforça la postura expressada també per altres fonts internes de l'equip, que han aclarit que no existeix cap intenció de retirar-li el braçalet a l'internacional germànic, segons va ratificar Víctor Navarro al mateix programa de COPE.

Repercussió esportiva i econòmica per al Barça

La baixa de Ter Stegen representa un contratemps esportiu i econòmic important per al club català. Si finalment es confirma que el temps de recuperació és de tres mesos, el Barcelona no podrà acollir-se a la normativa de LaLiga que permet utilitzar el 80% del salari d'un jugador lesionat durant més de quatre mesos per inscriure fitxatges.

La decisió personal de l'alemany, en avançar públicament els temps de la seva recuperació, ha estat interpretada per molts com un desafiament al club. Aquest fet ha generat crítiques severes des de sectors de la premsa esportiva i d'una part de l'afició, encara que, com ha quedat demostrat, compta amb el ferm suport del vestidor.

La capitania de Ter Stegen, fora de discussió a l'equip

Davant l'especulació generada sobre si el vestidor podria decidir un canvi en la capitania de l'equip a causa de la polèmica, els testimonis esmentats han deixat clar que aquesta opció no és sobre la taula. El lideratge del porter alemany segueix intacte dins del grup, malgrat els conflictes recents.

El Barcelona necessita ara gestionar amb prudència aquesta situació per evitar que les tensions externes puguin afectar el rendiment esportiu de l'equip. En aquest context, la recuperació física i anímica de Ter Stegen serà fonamental, especialment tenint en compte que el seu lloc ja està sent disputat per noves incorporacions com Joan García i Szczesny.

A més, resulta certament particular que els dos primers capitans del Barça, Ter Stegen i Ronald Araújo, no siguin dos futbolistes assentats a l'onze titular. Almenys, així va ser el curs passat. Falta veure si en les votacions que probablement també es faran en uns dies, els jugadors mantenen la seva postura respecte a la 2024/25.