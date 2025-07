José Álvarez Haya esclata contra Ter Stegen pel seu desafiament al Barça: Que no...

Al FC Barcelona, la pretemporada 2025 ha començat amb turbulències inesperades, especialment després del polèmic comunicat publicat per Marc-André Ter Stegen a les seves xarxes socials. El porter alemany va anunciar, pel seu propi compte, que estarà fora dels terrenys de joc durant tres mesos a causa d'una intervenció quirúrgica a l'esquena, cosa que ha generat crítiques severes entre l'afició culer.

Aquesta situació s'agreuja perquè, segons la normativa vigent de LaLiga, només quan una lesió supera els quatre mesos de baixa pot un club emprar el 80% del salari del jugador afectat per inscriure nous fitxatges. Si aquest termini hagués estat superior, el Barça hauria pogut aprofitar econòmicament la lesió de Ter Stegen per inscriure els nous fitxatges d'aquest estiu.

El duríssim retret de José Álvarez Haya cap a Ter Stegen

Un dels periodistes esportius més influents en l'entorn culer, José Álvarez Haya, no ha dubtat a expressar públicament la seva molèstia amb el porter alemany. En un contundent missatge a Twitter, Álvarez va assenyalar que l'actitud del porter és un autèntic "órdago" cap al club, i va reclamar que els temps de recuperació els han de dictaminar exclusivament els metges, i no els futbolistes.

| F.C. Barcelona

El periodista va ser clar i directe: "Que no es posi més la samarreta", va sentenciar taxatiu, reflectint la profunda frustració que sent una part considerable de l'afició blaugrana davant la postura presa per Ter Stegen.

Ter Stegen i un futur ple d'incertesa al Barça

El comunicat del porter, més enllà de les reaccions d'aficionats i periodistes, ha generat incomoditat a la directiva blaugrana. Aquesta operació d'esquena es produeix just en el moment en què la seva continuïtat al club està a l'aire, tenint en compte que l'entitat catalana ja ha fitxat Joan García i ha renovat recentment Szczesny.

La situació de l'alemany es complica encara més atès que no està participant a la pretemporada, cosa que el col·loca en desavantatge per competir per la titularitat quan torni. A més, Ter Stegen té un dels contractes més elevats de la plantilla, i la seva absència forçada podria afectar significativament l'equilibri econòmic del club.

Impacte econòmic i esportiu per al club català

El Barça comptava amb aprofitar la possible baixa prolongada de Ter Stegen per optimitzar el 'Fair Play' financer. Una fórmula similar ja va ser utilitzada anteriorment amb Andreas Christensen per poder inscriure Dani Olmo. Tanmateix, l'anunci de Ter Stegen que estarà només tres mesos fora no permet aquesta opció, generant un desafiament addicional en la ja complexa planificació econòmica de l'equip per a la campanya 2025-2026.

A més, aquesta lesió, sumada a les crítiques rebudes, podria debilitar la posició de lideratge del porter al vestidor. L'alemany, que fa més d'una dècada que defensa els colors blaugrana, haurà d'afrontar el repte de reconquerir la confiança tant dins del club com entre l'afició.

Amb tot això damunt la taula, el Barça afronta una etapa crítica on cada decisió pot marcar el rumb esportiu i financer del club a curt termini. Mentrestant, l'afició espera expectant el desenllaç d'aquesta inesperada controvèrsia.