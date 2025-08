Avís urgent de Matteo Moretto: Juanlu Sánchez marxarà del Sevilla, el seu destí

La pretemporada del Sevilla FC no ha començat de la manera que els seus aficionats somiaven. El club continua immers en una situació econòmica complicada, amb la necessitat de generar ingressos abans de pensar en fitxatges il·lusionants per a la 2025/26. La pressió per vendre jugadors creix a mesura que avança el mercat, i entre els noms que més titulars generen destaca el de Juanlu Sánchez, una de les peces més cobejades del vestidor andalús.

El Sevilla no només lluita als despatxos per millorar la plantilla, sinó que està obligat a desprendre's d'actius per quadrar els comptes. La temporada passada va servir d'avís: un equip històric com el de Nervión va flirtejar perillosament amb el descens i ara, a falta de dues setmanes perquè rodi la pilota a la Lliga, la incertesa continua molt present.

En aquest context, la possible sortida de Juanlu Sánchez pren un paper protagonista. Durant setmanes, l'acord entre el lateral i el Nàpols semblava encarrilat. El jugador té un preacord amb el conjunt italià, i les converses amb la directiva sevillista feia mesos que duraven. Tanmateix, l'operació s'havia refredat per diferències econòmiques, deixant el jove canterà en una situació d'espera que semblava interminable.

| Sevilla FC

El Wolverhampton posa en escac el Nàpols amb una oferta inesperada

El mercat, sempre imprevisible, ha fet un gir amb l'aparició del Wolverhampton Wanderers. Segons Matteo Moretto, el club anglès prepara una proposta de 17 milions d'euros per fer-se amb els serveis de Juanlu Sánchez. Aquesta xifra suposa un nou escenari en la negociació i supera les ofertes plantejades pel Nàpols, que s'havien quedat una mica per sota sumant variables.

Aquesta entrada en escena de la Premier League obliga el Nàpols a moure fitxa si vol tancar el fitxatge del lateral dret, sol·licitat expressament per Antonio Conte. Fins ara, el club italià havia ofert 15 milions més variables, incloent-hi un percentatge en futures vendes, però el Sevilla considera que la subhasta hauria d'acostar-se als 20 milions.

La postura sevillista és clara: no hi haurà malvenda tot i les urgències financeres. Així ho ha repetit el director esportiu, Antonio Cordón, que intenta mantenir el pols per obtenir la millor oferta possible. Mentrestant, Juanlu continua treballant a les ordres de Matías Almeyda, participant en la preparació d'estiu i viatjant amb l'equip a França per disputar amistosos com el d'aquest dissabte davant el Marsella.

El repte de la Premier i la pressió del mercat

La Premier League ofereix un repte i un aparador irresistible per a qualsevol futbolista. El Wolverhampton, amb múscul financer i la possibilitat de donar minuts a joves talents, podria temptar Juanlu amb una millora salarial i l'oportunitat de mesurar-se a la lliga més competitiva d'Europa. Tanmateix, el desig inicial del jugador continua sent provar sort a Itàlia.

Mentrestant, l'afició del Sevilla observa expectant els moviments. El club necessita equilibrar comptes abans de plantejar-se reforços, i la venda de Juanlu Sánchez seria clau per desbloquejar noves incorporacions al mercat de fitxatges estiu 2025. De fons, la preocupació pel baix rendiment i la manca d'estabilitat a la plantilla continuen presents, amb lesions i descartaments com els de Loïc Badé, Joan Jordán o Rafa Mir.