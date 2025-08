El principal escull de l'Athletic Club per fitxar Laporte

San Mamés viu un estiu especialment tens. L’afició de l’Athletic de Bilbao sap que la temporada 2025/26 serà una prova de foc després d’un tancament de campanya marcat per lesions inesperades i una plantilla curta en defensa. A poc més de dues setmanes de l’inici de la Lliga, el club blanc-i-vermell continua pendent d’un nom propi: el retorn d’Aymeric Laporte, una operació que continua encallada tot i els desitjos d’ambdues parts.

L’Athletic afronta el mes d’agost amb una preocupació principal: la manca d’efectius al centre de la defensa. Yeray Álvarez continua apartat per una sanció de la UEFA, mentre que Egiluz, un altre dels defenses, no ha renovat i arrossega problemes físics que han minvat la rotació defensiva. Ernesto Valverde insisteix en la necessitat de reforçar la defensa, conscient que una nova lesió podria complicar qualsevol aspiració europea.

L’objectiu des de fa mesos és Laporte, jugador format al club i ara a l’Al-Nassr d’Aràbia Saudita. Amb el jugador tot està pràcticament acordat, tant en la durada del contracte com en la rebaixa salarial que està disposat a acceptar per tornar a casa. Tanmateix, la situació amb el club saudita complica enormement l’operació.

L’alt salari de Laporte i el bloqueig amb l’Al-Nassr

La peça clau del trencaclosques és el salari que percep Laporte a l’Aràbia Saudita, on encara li resta un any de contracte i cobra una xifra propera als 25 milions d’euros nets per temporada. Aquesta quantitat és inassumible per a qualsevol club de LaLiga i, tot i que Laporte ha mostrat predisposició per rebaixar considerablement el seu sou, el problema rau en les condicions de sortida que exigeix l’Al-Nassr.

El club àrab, que va pagar 27 milions d’euros pel seu traspàs fa dos estius, no està disposat a deixar-lo marxar gratis. Pretén recuperar part de la inversió i exigeix una compensació que l’Athletic no pot ni vol assumir. A més, Laporte tampoc vol rescindir el seu contracte perdent els ingressos que li correspondrien per aquest darrer any signat, segons Estadio Deportivo.

Jorge Jesús, nou entrenador de l’Al-Nassr, ja ha deixat clar públicament que no compta amb Laporte i que arribarà un altre central en el seu lloc. No obstant això, la direcció esportiva saudita exigeix tancar primer l’operació sortida, en la qual el mateix Laporte ha de negociar directament per resoldre els serrells contractuals.

Canvis a l’Al-Nassr i expectatives a l’Athletic Club

Les darreres setmanes han portat novetats en l’estructura de l’Al-Nassr. L’arribada de Jorge Jesús a la banqueta, juntament amb els nomenaments de José Semedo i Simao Coutinho a la direcció general i esportiva respectivament, han canviat els interlocutors de la negociació. Aquest nou escenari ha accelerat alguns contactes i ha retornat un cert optimisme a Bilbao.

El paper de Cristiano Ronaldo, que també ha influït en l’entorn institucional del club saudita, ha generat una major fluïdesa en les converses. Tanmateix, l’Athletic manté la calma i no té previst precipitar-se. Valverde i la directiva estan disposats a esperar fins a l’últim dia de mercat, el 30 d’agost, per tancar el fitxatge de Laporte si cal, sempre que es mantinguin les condicions pactades amb el jugador.