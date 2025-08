Los jugadores del Barça se mojan con la polémica Barça - Ter Stegen: 'No pretenden...'

La actualidad del FC Barcelona vive días convulsos. En pleno verano de 2025, la situación de Marc-André Ter Stegen continúa generando debate. El portero alemán, quien recientemente anunció por cuenta propia una baja de tres meses por una operación en la espalda, ha provocado una importante polémica dentro y fuera del club. Su comunicado anticipado ha despertado interrogantes sobre su rol y liderazgo en la plantilla culé.

Mientras los aficionados esperan respuestas claras sobre la duración exacta de su baja, con todo lo que ello implica, la controversia se incrementa. LaLiga, según informó recientemente Víctor Navarro en El Partidazo de COPE, emitirá en aproximadamente una semana su veredicto oficial acerca del periodo de recuperación estimado, factor crucial para el futuro inmediato del club.

Dani Olmo y el respaldo firme del vestuario culé

En medio de la tensión generada por la situación de Ter Stegen, Dani Olmo salió públicamente a respaldar al guardameta alemán. En una entrevista ofrecida al programa El Partidazo de COPE, Olmo fue claro: "Ter Stegen es un jugador importante para el equipo. Es un compañero más del equipo. No sé si seremos los jugadores los que votemos quién es el capitán; el año pasado lo hicimos así". El atacante español aseguró que en el vestuario no existe la incertidumbre que se menciona en los medios sobre la capitanía.

| F.C. Barcelona

Esta declaración refuerza la postura expresada también por otras fuentes internas del equipo, quienes han aclarado que no existe ninguna intención de retirarle el brazalete al internacional germano, según ratificó Víctor Navarro en el mismo programa de COPE.

Repercusión deportiva y económica para el Barça

La baja de Ter Stegen representa un importante contratiempo deportivo y económico para el club catalán. Si finalmente se confirma que el tiempo de recuperación es de tres meses, el Barcelona no podrá acogerse a la normativa de LaLiga que permite utilizar el 80% del salario de un jugador lesionado durante más de cuatro meses para inscribir fichajes.

La decisión personal del alemán, al adelantar públicamente los tiempos de su recuperación, ha sido interpretada por muchos como un desafío al club. Este hecho ha generado críticas severas desde sectores de la prensa deportiva y de una parte de la afición, aunque, como ha quedado demostrado, cuenta con el firme respaldo del vestuario.

La capitanía de Ter Stegen, fuera de discusión en el equipo

Ante la especulación generada sobre si el vestuario podría decidir un cambio en la capitanía del equipo debido a la polémica, los testimonios mencionados han dejado claro que esta opción no está sobre la mesa. El liderazgo del portero alemán sigue intacto dentro del grupo, a pesar de los conflictos recientes.

El Barcelona necesita ahora gestionar con prudencia esta situación para evitar que las tensiones externas puedan afectar el rendimiento deportivo del equipo. En este contexto, la recuperación física y anímica de Ter Stegen será fundamental, especialmente considerando que su puesto ya está siendo disputado por nuevas incorporaciones como Joan García y Szczesny.

Además, resulta ciertamente particular que los dos primeros capitanes del Barça, Ter Stegen y Ronald Araújo, no sean dos futbolistas asentados en el once titular. Al menos, así fue el pasado curso. Falta por ver si en las votaciones que probablemente también se harán en unos días, los jugadores mantienen su postura con respecto a la 2024/25.