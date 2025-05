Juanma Rodríguez perd els papers després de la Lliga del Barça: 'No puc...'

La Lliga aconseguida pel Barça continua generant polèmica en l'entorn madridista. Si primer va ser Tomás Roncero qui va expressar la seva indignació, ara és Juanma Rodríguez qui ha perdut els papers amb dures paraules a televisió. El col·laborador de El Chiringuito va mostrar el seu malestar després del triomf blaugrana, qüestionant fins i tot la legitimitat del títol aconseguit.

La polèmica reacció de Juanma Rodríguez

Juanma Rodríguez mai amaga el seu fervent madridisme ni les seves opinions contundents. Al programa posterior a l'Espanyol-Barça, va deixar clar que no pensa reconèixer el títol blaugrana mentre segueixi obert el Cas Negreira: «Jo no puc felicitar un club que va pagar durant 17 anys al vicepresident dels àrbitres. Per a mi no és un campió legítim», va afirmar taxatiu el tertulià.

Rodríguez va insistir en el seu argument i va descartar qualsevol reconeixement al joc del Barça, afegint: «A mi m'és igual si juguen bé al futbol. M'és exactament igual, Pedrerol».

| Mega

Gaspart, al centre del seu enuig

Però la indignació del periodista madrileny no va acabar aquí. La celebració de Joan Gaspart banyant-se a la Barceloneta va acabar per desfermar completament a Juanma Rodríguez, qui va qualificar l'escena com «gore pur». Visiblement afectat i amb ironia va afegir: «Estic tirant aquesta nit d'una professionalitat a prova de bomba. Perquè que em facis veure a mi a Joan Gaspart en banyador... No sé».

Les seves paraules van generar ràpidament enrenou a les xarxes socials, especialment entre els seguidors culers, que no van dubtar a respondre amb humor al periodista madridista. Recordem que Jota Jordi, a través del seu podcast Sólo para culés, però retransmetent en directe per a El Chiringuito, va convidar a Gaspart i a tots els barcelonistes a celebrar el títol banyant-se a la Barceloneta.

El Cas Negreira, al centre de la polèmica

Igual que Tomás Roncero, Juanma Rodríguez va utilitzar el polèmic Cas Negreira com a motiu per no reconèixer la victòria blaugrana. Aquesta investigació, encara oberta judicialment, acusa el Barça d'haver pagat més de 8 milions d'euros a l'exvicepresident arbitral, José María Enríquez Negreira.

Tot i que encara no hi ha sentència, sectors del madridisme continuen posant sota sospita els èxits culers, utilitzant el cas per desacreditar qualsevol victòria recent del Barça. Les paraules de Juanma Rodríguez i el seu enuig extrem reflecteixen la frustració madridista davant l'èxit blaugrana. Les imatges de Gaspart llançant-se al mar, un gest icònic per a molts culers, es van convertir en un element més per alimentar la crispació mediàtica.

Mentrestant, el Barça i els seus aficionats continuen festejant als carrers, aliens a la indignació generada a Madrid. La Lliga ja té amo i les polèmiques, lluny d'apagar-se, continuen creixent en intensitat. Juanma Rodríguez, una vegada més, ha posat veu a aquest enuig latent a la capital espanyola.