El missatge de Lamine Yamal a Xavi Hernández després de guanyar la Lliga

El Barça va conquerir la Lliga aquest dijous al camp de l'Espanyol amb una nova exhibició de Lamine Yamal. El jove jugador culé va ser clau per aconseguir els tres punts amb un golàs que quedarà per al record. Després del partit, Yamal es va recordar especialment de l'entrenador que va apostar per ell en els seus primers passos en el primer equip: Xavi Hernández.

Agraïment especial a Xavi

En declaracions als mitjans oficials del club, Barça One, Lamine Yamal va tenir paraules sinceres per al tècnic de Terrassa. El canterà va destacar la importància que va tenir Xavi en la seva carrera i la de molts altres jugadors joves del club: «Estem tots molt agraïts a Xavi, perquè sense ell això no hauria passat. Ens ha fet debutar a molts jugadors i des d'aquí vull donar-li les gràcies», va expressar el davanter.

És important recordar que va ser Xavi qui va fer debutar a Lamine Yamal amb només 15 anys. Sota el seu comandament va disputar un total de 51 partits oficials, aconseguint 7 gols i repartint 9 assistències, unes xifres notables tenint en compte la seva joventut.

| F.C. Barcelona

Els nous aires de Hansi Flick

No obstant això, el futbolista no va dubtar a subratllar la importància de l'arribada de Hansi Flick. Per a Lamine Yamal, la clau de l'èxit d'aquesta temporada ha estat precisament en el canvi d'entrenador: «Sí que és veritat que Hansi Flick ens ha donat un aire nou. Feien falta nous aires, un canvi, i estem molt contents», va afegir.

Des de l'arribada de l'alemany, Lamine Yamal ha explotat definitivament el seu potencial. Flick ha sabut donar-li un rol protagonista en l'atac blaugrana, potenciant encara més les seves virtuts. De fet, els números del jove atacant amb Flick són encara millors que els obtinguts sota la direcció de Xavi.

Una temporada brillant per a Lamine Yamal

La campanya 2024/25 ha significat la consagració definitiva de Lamine Yamal al Barça. Amb gols decisius i actuacions espectaculars, ha demostrat que pot liderar l'equip en grans cites. El seu talent natural, unit a una major confiança i llibertat amb Flick, l'ha convertit en un dels referents ofensius del Barça campió.

El golàs que va anotar davant l'Espanyol, clau per segellar la Lliga, és un clar reflex del creixement exponencial del jugador. Ara, tant l'afició com el club esperen que la seva evolució segueixi sent imparable. Amb aquest títol de Lliga assegurat, el futur immediat es presenta molt il·lusionant per a Lamine Yamal. El jugador i el club comparteixen l'objectiu de seguir dominant en les pròximes temporades. L'arribada de Flick ha estat determinant per donar a l'equip aquest impuls competitiu que semblava haver perdut.

Les declaracions del jove futbolista reflecteixen un sentiment generalitzat a la plantilla: gratitud cap a Xavi Hernández per tot el que s'ha construït, però plena confiança que l'arribada de Flick és el pas necessari per seguir guanyant títols. El Barça tanca així una temporada memorable, i Lamine Yamal es posiciona com una de les grans estrelles del futur blaugrana.