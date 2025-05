Juanma Rodríguez pierde los papeles tras la Liga del Barça: 'No puedo...'

La Liga conseguida por el Barça sigue generando polémica en el entorno madridista. Si primero fue Tomás Roncero quien expresó su indignación, ahora es Juanma Rodríguez quien ha perdido los papeles con duras palabras en televisión. El colaborador de El Chiringuito mostró su malestar tras el triunfo blaugrana, cuestionando incluso la legitimidad del título conseguido.

La polémica reacción de Juanma Rodríguez

Juanma Rodríguez nunca esconde su ferviente madridismo ni sus opiniones contundentes. En el programa posterior al Espanyol-Barça, dejó claro que no piensa reconocer el título blaugrana mientras siga abierto el Caso Negreira: «Yo no puedo felicitar a un club que pagó durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Para mí no es un campeón legítimo», afirmó tajante el tertuliano.

Rodríguez insistió en su argumento y descartó cualquier reconocimiento al juego del Barça, añadiendo: «A mí me da igual si juegan bien al fútbol. Me da exactamente igual, Pedrerol».

| Mega

Gaspart, en el centro de su enfado

Pero la indignación del periodista madrileño no terminó ahí. La celebración de Joan Gaspart bañándose en la Barceloneta terminó por desatar completamente a Juanma Rodríguez, quien calificó la escena como «gore puro». Visiblemente afectado y con ironía añadió: «Estoy tirando esta noche de una profesionalidad a prueba de bomba. Porque que me hagas ver a mí a Joan Gaspart en bañador... No sé».

Sus palabras generaron rápidamente revuelo en redes sociales, especialmente entre los seguidores culés, que no dudaron en responder con humor al periodista madridista. Recordemos que Jota Jordi, a través de su podcast Sólo para culés, pero retransmitiendo en directo para El Chiringuito, invitó a Gaspart y a todos los barcelonistas a celebrar el título bañándose en la Barceloneta.

El Caso Negreira, en el centro de la polémica

Al igual que Tomás Roncero, Juanma Rodríguez utilizó el polémico Caso Negreira como motivo para no reconocer la victoria blaugrana. Esta investigación, todavía abierta judicialmente, acusa al Barça de haber pagado más de 8 millones de euros al exvicepresidente arbitral, José María Enríquez Negreira.

A pesar de que aún no hay sentencia, sectores del madridismo siguen poniendo bajo sospecha los éxitos culés, utilizando el caso para desacreditar cualquier victoria reciente del Barça. Las palabras de Juanma Rodríguez y su enfado extremo reflejan la frustración madridista ante el éxito blaugrana. Las imágenes de Gaspart lanzándose al mar, un gesto icónico para muchos culés, se convirtieron en un elemento más para alimentar la crispación mediática.

Mientras tanto, el Barça y sus aficionados continúan festejando en las calles, ajenos a la indignación generada en Madrid. La Liga ya tiene dueño y las polémicas, lejos de apagarse, siguen creciendo en intensidad. Juanma Rodríguez, una vez más, ha puesto voz a ese enfado latente en la capital española.