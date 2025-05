Oficial, rua del Barça per celebrar LaLiga: Tots els detalls, horaris, recorregut...

El FC Barcelona ja té preparada una gran festa per celebrar per tot el que val el seu títol número 28 de LaLiga. Després de conquerir matemàticament el campionat a casa de l'Espanyol, la ciutat de Barcelona viurà aquest divendres 16 de maig una jornada especial. Els jugadors recorreran els carrers en la tradicional rua amb l'afició, acompanyats per primera vegada per la nova mascota oficial, CAT, que promet animar encara més la celebració.

Tot a punt des del Spotify Camp Nou

La rua del Barça arrencarà a partir de les 18:00 hores des de l'Accés 13 del Spotify Camp Nou, situat a l'Avinguda Aristides Maillol. Allà serà el punt de trobada per a jugadors, cos tècnic i milers d'aficionats culers que acompanyaran la celebració des de l'inici. S'espera que els jugadors pugin a l'autobús descobert enmig d'un gran ambient festiu, amb càntics, banderes blaugranes i molta il·lusió.

Des del Camp Nou, la caravana blaugrana recorrerà carrers emblemàtics de la capital catalana com la Travessera de les Corts i el Carrer Numància, abans de girar cap als carrers Berlín i París. Aquest recorregut permetrà a l'afició acostar-se més que mai als seus ídols, en una ruta pensada per abastar zones cèntriques i concorregudes de Barcelona.

| FCB

Un recorregut amb tres grans punts d'animació

La celebració inclourà diversos punts clau per garantir el millor ambient possible. A les 19:00 hores, el primer gran punt d'animació estarà situat a la intersecció entre el Carrer Berlín i Josep Tarradellas. Allà, música, animació i diverses sorpreses animaran a tots els presents mentre esperen l'arribada dels jugadors.

Més tard, al voltant de les 20:00 hores, la rua assolirà un altre moment clau en arribar a Plaça Catalunya, just a la intersecció amb el Carrer Pelai. Es tracta d'un dels punts més cèntrics i emblemàtics de la ciutat, on es preveu una gran afluència d'aficionats. Aquest serà un altre gran moment perquè la grada celebri amb els seus ídols la consecució del títol.

Finalment, sobre les 21:00 hores, la festa assolirà el seu punt àlgid a l'emblemàtic Arc de Triomf, on conclourà oficialment la rua. Allà, els jugadors i cos tècnic viuran juntament amb l'afició un moment especial amb actuacions, discursos i la participació estel·lar de la mascota CAT, abans de posar fi a la jornada festiva cap a les 21:30 hores.

| FCB

Seguiment en directe des de Barça One

Els seguidors del Barça que no puguin desplaçar-se fins al recorregut també tindran oportunitat de viure en directe tots els detalls de la celebració. La plataforma oficial del club, Barça One, oferirà una retransmissió especial, minut a minut, amb connexions des de diferents punts del recorregut, entrevistes exclusives i moments inèdits amb els jugadors i protagonistes.

Així, els aficionats de tot el món podran sentir-se part d'aquesta festa blaugrana, gaudint de l'esdeveniment des de qualsevol lloc i amb una cobertura completa de tot el que passi als carrers de Barcelona.

Més celebracions: festa final diumenge a Montjuïc

La celebració del títol de Lliga no acabarà aquest divendres. Diumenge, després de l'últim partit de lliga davant el Villarreal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el club ha organitzat un altre acte festiu que inclourà música, espectacle de pirotècnia i el lliurament oficial del trofeu de campions. Serà una última oportunitat perquè els seguidors culers puguin acompanyar l'equip en una jornada inoblidable, des de les localitats VIP disponibles o des de qualsevol de les localitats generals encara a la venda.

El Barça vol tancar aquesta històrica temporada 2024/25 amb alegria i juntament amb tota la seva afició, en el que promet ser un cap de setmana inoblidable a la capital catalana.