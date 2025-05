Bogeria de Tomás Roncero després de la Lliga del Barça: 'No penso...'

per Iker Silvosa

La conquesta del títol de lliga per part del FC Barcelona ha generat tot tipus de reaccions en el món del futbol. Però si hi ha una veu que mai passa desapercebuda, aquesta és la del periodista Tomás Roncero. Conegut pel seu fervent madridisme i polèmiques intervencions, aquesta vegada ha anat més enllà amb un missatge contundent que ha incendiat les xarxes socials.

Roncero esclata després del triomf culé

Només confirmar-se que el Barça era el campió de LaLiga 2024/25, Tomás Roncero va acudir al seu compte oficial de Twitter per mostrar el seu descontentament d'una manera taxativa i radical: «No penso felicitar una sola Lliga del Barça fins que la Justícia deixi clar que durant 17 anys els títols culés van estar contaminats per l'escàndol del Cas Negreira. No sóc un fariseu. Els seus triomfs estan tacats amb 8,4 milions d'euros. Inadmissible i repugnant».

Les paraules de Roncero, conegudes pel seu estil directe i sense embuts, ràpidament es van convertir en un dels temes més comentats, tant entre seguidors blaugranes com madridistes. El seu missatge no només reobre ferides sobre un escàndol encara pendent de resolució judicial, sinó que reflecteix la frustració de part del madridisme davant l'èxit del seu etern rival.

| FCB

El polèmic Cas Negreira, de fons

La raó de la indignació de Roncero està relacionada amb el que s'anomena Cas Negreira, l'escàndol en què el Barça està acusat d'haver pagat presumptament durant gairebé dues dècades més de 8 milions d'euros a l'aleshores vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, per suposats informes arbitrals i assessorament.

Avui dia, aquest tema continua obert i en investigació per part de la justícia espanyola. Tot i que el club blaugrana sosté la seva innocència, la polèmica continua viva, especialment per la pressió de certs sectors del madridisme i de l'entorn mediàtic de la capital, que denuncien una suposada contaminació arbitral.

Arbitratge polèmic a l'RCDE Stadium

La tensió al voltant de l'arbitratge va tornar a sorgir amb força precisament ahir, durant el partit en què el Barça va derrotar l'Espanyol a l'RCDE Stadium. Tot i que l'equip de Hansi Flick va acabar imposant-se per 0-2 gràcies als gols de Lamine Yamal i Fermín López, els aficionats pericos van mostrar una gran indignació per algunes decisions arbitrals considerades injustes.

Una de les jugades més polèmiques va ser l'expulsió de Leandro Cabrera, defensa central de l'Espanyol, per una suposada agressió a Lamine Yamal. Els seguidors blanc-i-blaus van considerar l'acció massa rigorosa i van assenyalar l'àrbitre principal, Soto Grado, i el VAR, dirigit per Iglesias Villanueva, com a responsables directes del perjudici sofert.

Aquesta decisió va escalfar encara més l'ambient a Cornellà, on els aficionats locals van començar a corejar amb ironia i indignació el clàssic càntic "àrbitre culé", habitual cada vegada que senten que se'ls perjudica des de l'estament arbitral.

De fet, després de la conclusió del partit, Hansi Flick va decidir enviar ràpidament els seus jugadors al vestidor per evitar incidents majors, conscient del que va succeir fa només dues temporades, quan diversos aficionats radicals de l'Espanyol van saltar a la gespa en resposta a una celebració blaugrana.