33 anys després del Tàmesi: Joan Gaspart celebra la Lliga del Barça amb un bany

Les celebracions per un títol de lliga són especials per a qualsevol aficionat, però si algú sap com portar l'eufòria a un altre nivell, aquest és Joan Gaspart. L'expresident del FC Barcelona és ja conegut per les seves celebracions úniques i extravagants quan el club blaugrana aconsegueix una gran victòria. Aquest dijous, després de conquerir la Lliga al camp de l'Espanyol, va tornar a complir amb la seva peculiar tradició, protagonitzant un moment que els culers recordaran durant molt de temps.

Gaspart i Jota Jordi, protagonistes a la Barceloneta

Fa pocs dies, Jota Jordi, col·laborador de El Chiringuito, havia anunciat que estava organitzant juntament amb el mateix Joan Gaspart una celebració especial si el Barça aconseguia proclamar-se campió. El pla consistia a recrear una històrica imatge: Gaspart llançant-se a l'aigua, com ja va fer al riu Tàmesi després de guanyar la primera Copa d'Europa del Barça davant la Sampdoria a Wembley el 1992.

L'ocasió finalment es va presentar aquest dijous 15 de maig. Després de confirmar-se el títol de lliga del Barça amb una victòria davant l'Espanyol per 0-2, un nombrós grup d'aficionats culers va acudir a la platja de la Barceloneta per compartir el moment amb l'expresident, que no va decebre. En plena matinada, i en un ambient d'autèntica eufòria, Gaspart va complir la seva promesa llançant-se sense dubtar a l'aigua del Mediterrani entre càntics, rialles i aplaudiments.

La celebració d'aquest dijous connecta directament amb aquella nit inoblidable a Londres, fa exactament 33 anys. Al maig de 1992, el FC Barcelona conqueria la seva primera Copa d'Europa a Wembley. L'emoció va ser tal que Joan Gaspart, aleshores vicepresident del club, no ho va dubtar ni un segon: vestit amb vestit i corbata, es va llançar al riu Tàmesi en una imatge icònica que va passar immediatament a la història blaugrana.

El bany de la Barceloneta, una festa blaugrana

La nit a la Barceloneta va estar carregada d'emocions. Els aficionats van corejar càntics en honor al club i van gaudir amb la presència del carismàtic Gaspart, qui no només es va llançar a l'aigua una vegada, sinó que va ser empès carinyosament fins a tres vegades per seguidors del Barça, davant l'atenta mirada i rialles del mateix Jota Jordi i de l'equip de El Chiringuito, que retransmetia en directe la peculiar celebració.

Aquesta tradició recent s'havia reviscut fa uns anys quan Gaspart, el 2017, va tornar a protagonitzar una imatge similar després de la històrica remuntada contra el PSG a la Champions League. Aquesta vegada, l'alegria per la lliga aconseguida davant el rival regional va ser el detonant perfecte perquè es repetís l'escena.

La celebració no es va limitar a la Barceloneta. Mentre Gaspart gaudia a l'aigua, aproximadament 5.000 aficionats culers van inundar Canaletes per festejar un títol de lliga molt desitjat, especialment per aconseguir-lo a casa de l'etern rival ciutadà. Per allà fins i tot es va deixar veure el jove jugador blaugrana Marc Casadó, gaudint de l'emoció juntament amb l'afició.

A més, després d'una breu celebració al vestidor de l'RCDE Stadium, la plantilla del Barça es va dirigir a la ciutat esportiva Joan Gamper i posteriorment es va traslladar a la coneguda discoteca Luz de Gas per continuar amb els festejos. Enmig de tota aquesta emoció, es va produir una curiosa anècdota protagonitzada per alguns jugadors del Barça, que van decidir agafar diverses bicicletes del servei públic Bicing per visitar Ferran Torres, ingressat a l'Hospital de Barcelona després d'una operació d'apendicitis. Aquesta escena, tan inesperada com divertida, va reflectir perfectament la unió i bon ambient que regna al vestidor blaugrana després de conquerir el títol.