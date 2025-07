Joselu farà un favor a Ernesto Valverde: De l'Athletic Club de Bilbao a la lliga del Qatar

Feia temps que a San Mamés es parlava de la necessitat d’alleugerir la plantilla. No només per qüestions tàctiques, sinó també pels comptes. Amb diversos objectius al radar —com el retorn esperat d’Aymeric Laporte o la incorporació d’Areso—, l’Athletic Club necessitava espai i oxigen financer. En aquest context, una operació inesperada des de Qatar podria accelerar diversos moviments de mercat a Bilbao.

El primer any d’Álvaro Djaló a l’Athletic ha estat molt lluny del que s’esperava. Fitxat l’estiu passat per 15 milions d’euros més variables des del Sporting de Braga, l’atacant madrileny amb prou feines ha tingut protagonisme a l’esquema d’Ernesto Valverde. El seu cas s’ha convertit en un dels més cridaners de la temporada: 28 partits jugats, només 11 com a titular, i un únic gol, marcat al setembre davant el Celta de Vigo.

Aquest rendiment, sumat a l’elevat cost del fitxatge, ha generat pressió a Ibaigane. La directiva blanc-i-vermella necessitava donar sortida a algun jugador i recuperar part de la inversió. Finalment, el club ha confirmat que ha concedit permís al futbolista per viatjar a Doha i negociar la seva cessió amb l’Al Gharafa SC. Una operació que, en paraules planeres, serveix per desbrossar el camí cap a altres moviments desitjats.

| @athleticlub

Djaló, a la recerca de redempció a Qatar: Un pas enrere per mirar endavant

Per al jugador format a Basauri, l’experiència a Bilbao ha estat un mur més alt del que s’esperava. Va arribar amb el cartell d’estrella emergent després de sis anys al Braga i després de marcar fins i tot a la Champions contra el Real Madrid, però la seva adaptació va ser complexa. El mateix Valverde ho va reconèixer en una roda de premsa recent: “Va venir amb una pressió afegida. No va ser fàcil per a ell entrar ni a l’onze ni entre els habituals. Esperem que aquest any sigui millor per a ell”.

Aquest “millor any” podria estar molt lluny de San Mamés. A Qatar l’espera l’Al Gharafa SC, dirigit per Pedro Martins, qui ha estat un dels seus valedors. Allà coincidirà amb diversos jugadors espanyols com Joselu, Sergio Rico o Yaser Hamed, el central hispano-palestí format a Euskadi. L’ambient internacional de l’equip, juntament amb el menor nivell d’exigència, podria servir de trampolí perquè Djaló recuperi sensacions i confiança.

A més de la cessió, es negocia una opció de compra superior als 10 milions, amb vista que l’Athletic no perdi massa diners en cas de venda definitiva el 2026. Una xifra que, tot i ser inferior al que es va pagar, permetria recuperar bona part de la inversió inicial si el futbolista es revalora.

L’efecte dòmino: Laporte i Areso, més a prop

Aquesta sortida podria ser l’empenta que necessitava la direcció esportiva per abordar dues operacions prioritàries. La primera, el retorn d’Aymeric Laporte des de l'Aràbia Saudita, una possibilitat que entusiasma l’afició i que donaria un salt de qualitat a la defensa. La segona, l’arribada d’Areso, un lateral dret amb projecció que també és a l’agenda dels bilbaïns.

Ambdues negociacions requereixen marge salarial i una plantilla amb prou espai. En aquest sentit, l’adeu temporal de Djaló no només resol un problema esportiu, sinó també financer. Una solució doble que, sense pretendre-ho, converteix el mateix Joselu —company a l’Al Gharafa— en còmplice indirecte del pla de Valverde.