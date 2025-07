L'Athletic Club de Bilbao, molt a prop d'un fitxatge somiat per Ernesto Valverde

L'Athletic Club afronta un estiu clau per definir la seva plantilla de cara a una temporada molt exigent. Amb el bitllet per a la UEFA Champions League ja assegurat, el conjunt dirigit per Ernesto Valverde ha centrat els seus esforços a reforçar la línia defensiva. El tècnic necessita un quart central de garanties per completar una defensa que ja compta amb Yeray Álvarez, Dani Vivian i Aitor Paredes, però que exigeix més profunditat per competir al més alt nivell.

La directiva blanc-i-vermella fa setmanes que treballa en un fitxatge que il·lusiona tant el cos tècnic com l'afició: el retorn d'Aymeric Laporte. El central internacional espanyol és una de les grans prioritats del club en aquest mercat d'estiu. Després de diversos culebrons protagonitzats per l'Athletic, com la renovació de Nico Williams o el cas Areso, encara obert, la tornada de Laporte s'ha convertit en el focus principal del mercat.

Segons les últimes informacions de El Chiringuito, en les últimes hores s'han intensificat els contactes entre l'Athletic i l'entorn del futbolista. Ambdues parts estan decidides a tancar l'acord. Laporte vol tornar i el club està disposat a fer un esforç econòmic important. De fet, el jugador ja ha rebut llum verda de l'Al Nassr, el club àrab on juga actualment, per negociar la seva sortida.

| UEFA

L'operació, condicionada pel cost

Malgrat el desig mutu, hi ha un obstacle que encara impedeix el tancament definitiu de l'operació: l'alt cost econòmic del traspàs. Tot i que Laporte ha mostrat predisposició a tornar a Bilbao, el seu salari i la xifra exigida per l'Al Nassr suposen un repte. Tanmateix, la situació sembla favorable per als interessos de l'entitat basca. El club saudita ja hauria assumit la marxa del central, i estaria disposat a negociar el preu.

Un senyal clar en aquesta direcció és l'arribada imminent de Hancko a l'Al Nassr. El fitxatge del central del Feyenoord serviria com a substitut directe de Laporte, cosa que facilita el camí perquè l'Athletic pugui presentar una nova oferta i accelerar les negociacions els pròxims dies.

La tornada de Laporte no seria un simple reforç més. Ernesto Valverde veuria cobert un dels llocs clau en el seu esquema, especialment en una temporada en què el club competirà en diverses competicions importants, inclosa la Champions League. Amb Laporte, l'Athletic guanyaria en solidesa, experiència internacional i lideratge des de la defensa.

A més, el seu retorn té un fort component emocional. Format a Lezama i amb passat a San Mamés, el central francès-espanyol encaixa perfectament en el projecte del club, que aposta per mantenir una identitat reconeixible tant dins com fora del camp.