Elx i Llevant es barallen per un dels millors porters de Segona

per Iker Silvosa

Amb l'ascens a LaLiga EA Sports ja segellat, dos històrics del futbol espanyol han desfermat una inesperada pugna al mercat. Mentre preparen els seus respectius retorns a l'elit, Elche i Levante es disputen el fitxatge d'un dels porters més ben valorats de la temporada passada a Segona. Les properes setmanes seran decisives per conèixer el destí d'un porter que continua generant consens entre tècnics i directors esportius.

Luís Maximiano té clar que la seva etapa a l'Almeria ha arribat al final. El porter lusità, de 26 anys, va disputar 30 partits oficials en l'última campanya, aconseguint mantenir la porteria a zero en sis ocasions. Tot i el seu rendiment acceptable, no es va consolidar com a titular indiscutible i el seu protagonisme va anar minvant en la recta final del curs.

Amb contracte fins al 2029, l'internacional sub-21 per Portugal no sortirà a qualsevol preu. El seu valor de mercat ronda els tres milions d'euros, però tant Elche com Levante consideren que la seva arribada pot ser clau en els seus respectius projectes. En aquest context, el jugador ha comunicat la seva voluntat de continuar a Espanya i de tornar a competir a la màxima competició del nostre futbol.

| UD Almería

Elche es va avançar, però el Levante reacciona amb força

Des de fa setmanes, l'Elche treballa discretament en el fitxatge del porter. El club il·licità busca un porter amb experiència i reflexos, ideal per sostenir l'estil del seu entrenador en la tornada a Primera. Tanmateix, la manca d'avenços ha debilitat la seva posició en les negociacions.

En canvi, el Levante ha entrat amb força a la pugna, segons han informat des de Las Provincias. Després de la sortida d'Andrés Fernández rumb a l'Almeria, el conjunt granota necessita cobrir amb urgència la seva porteria. Héctor Rodas, director esportiu, ha valorat diferents opcions, entre elles noms com Conan Ledesma, Moldovan o Keylor Navas. Però ara, Maximiano ha pres avantatge i compta amb el vistiplau de Julián Calero, tècnic que el considera una opció ideal per al seu sistema.

Possible efecte dòmino després de la sortida d'Andrés Fernández

La recent firma d'Andrés Fernández per l'Almeria podria desencadenar un moviment en cadena. Si el Levante aconsegueix fitxar Maximiano, no només cobriria el buit que ha deixat el veterà porter, sinó que també donaria un cop estratègic a un rival directe com l'Elche.

El club valencià, que va finalitzar primer a LaLiga Hypermotion 2024/25, ha demostrat ambició en aquest mercat. Incorporacions com Víctor García, Álan Maturro o Matías Moreno reforcen la idea de construir una plantilla competitiva. El porter serà la peça final d'un trencaclosques que busca consolidar-se a Primera des del primer minut.