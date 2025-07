El Real Oviedo continua agitant el mercat: Adeu a Jovic, ja hi ha nou davanter

A la capital asturiana, la il·lusió es palpa a l'ambient. El retorn del Real Oviedo a Primera Divisió després de 24 anys no només ha reactivat l'entusiasme de la seva afició, sinó també el ritme del club al mercat de fitxatges. Amb diverses operacions tancades les últimes setmanes, el conjunt carbayó continua perfilant la seva plantilla per competir amb garanties a l'elit del futbol espanyol.

Durant els últims dies, el nom de Luka Jovic va aparèixer com a possible reforç de luxe per a l'atac del Real Oviedo. El davanter serbi, que va acabar contracte amb el Milan i busca nou destí com a agent lliure, va ser contactat directament per l'entrenador Veljko Paunovic. Hi va haver conversa i un veritable interès per part del tècnic blau, que veia en el seu compatriota una opció amb potencial diferencial.

Tanmateix, les pretensions econòmiques del jugador van fer inviable l'operació. Jovic exigia una alta prima pel fitxatge i un salari fora de l'abast del pressupost oviedista. Tot i que el seu historial amb clubs com el Real Madrid, la Fiorentina o el mateix Milan continua atraient molts equips, el Real Oviedo ha optat per una alternativa més accessible i no menys interessant.

| @VillarrealCF

Àlex Forés, cedit amb opció de compra i amb passat recent brillant

La direcció esportiva del club asturià s'ha mogut amb rapidesa per tancar l'arribada d'Àlex Forés, davanter del Villarreal, tal com ha assegurat Matteo Moretto. L'ariet valencià, que ja va ser pretès per l'Oviedo l'estiu passat, arribarà cedit amb una opció de compra al final de temporada. Abans d'oficialitzar-se l'operació, només falta un tràmit clau: la renovació del jugador amb el Villarreal, ja que el seu contracte expira el juny de 2026.

Forés és un davanter que va destacar amb el Villarreal B a la temporada 2023/24, signant 16 gols fins que una fractura de tíbia va frenar la seva progressió. Recuperat de la lesió, va ser cedit a l'hivern al Levante, on va anotar cinc gols en 18 partits i va ajudar el conjunt granota a aconseguir l'ascens. El seu rendiment ha despertat interès en diversos equips, com el Rayo Vallecano o fins i tot el mateix Levante, però el Real Oviedo ha estat el més decidit en aquesta recta final de juliol.

El nou trident ofensiu que prepara Paunovic

Amb l'arribada d'Àlex Forés, l'entrenador del Real Oviedo comptarà amb un trident ofensiu renovat per al seu retorn a LALIGA EA Sports. El jove davanter compartirà atac amb Salomón Rondón i Fede Viñas, conformant una davantera amb perfils complementaris: experiència, potència i joventut.

El moviment es produeix després de la sortida d'Alemao i amb Daniel Paraschiv a la rampa de sortida. L'objectiu del club és construir una línia ofensiva amb garanties, capaç de competir des de la primera jornada i adaptar-se als diferents moments del campionat.

El fitxatge d'Àlex Forés se suma a altres moviments rellevants del club asturià en aquest mercat d'estiu. Les últimes hores, s'han fet oficials les arribades d'Horatiu Moldovan, porter procedent de l'Atlético de Madrid, i Luka Ilic, mitjapunta que arriba des de l'Estrella Roja. Tots dos ja es troben a disposició del cos tècnic.