La jove perla andalusa que volia el Barça i té peu i mig al Newcastle

Sembla el dia de la marmota. En els últims mesos ens estem acostumant a llegir com fitxatges desitjats pel Barça se li acaben escapant a la direcció esportiva. Evidentment, tot això neix de la delicada situació financera que continua patint l'entitat catalana.

El futbol espanyol continua sent una pedrera inesgotable de talent, i un dels noms que més ha donat que parlar en els últims mesos és el d'Antoñito Cordero. El jove extrem andalús ha despertat l'interès de diversos clubs importants, tant a Espanya com a l'estranger, i el seu futur sembla estar a punt de resoldre's. Mentre que el Màlaga CF ha intentat sense èxit retenir-lo, el Newcastle United s'ha posicionat com el principal candidat per fer-se amb el seu fitxatge.

Un talent que escapa del Màlaga

El destí d'Antoñito Cordero ha estat a l'aire en les últimes setmanes, però tot indica que la seva etapa al Màlaga CF està arribant a la seva fi. Malgrat els intents del club andalús per renovar el seu contracte i millorar la seva proposta econòmica, les negociacions no han arribat a bon port. La clàusula de rescissió i les diferències en les condicions contractuals han estat factors determinants perquè el jugador decideixi buscar nous horitzons.

Amb contracte fins al 30 de juny, Antoñito ha tingut la possibilitat de negociar lliurement amb altres clubs des de l'1 de gener. La seva sortida del Màlaga ja es percep com inevitable, i la falta de minuts en els últims encontres sembla ser un reflex que el tècnic Sergio Pellicer ha començat a planificar el futur sense comptar amb ell.

Newcastle pren la davantera en la cursa pel seu fitxatge

Encara que diversos equips han mostrat interès en el jove talent, és el Newcastle United qui ha pres la davantera en la cursa pel seu fitxatge. El club anglès ha seguit de prop la seva evolució i considera que Cordero encaixa en el seu projecte esportiu, on busquen enfortir la seva plantilla amb joves promeses.

Altres clubs com l'Arsenal i el Manchester City també han sondejat la possibilitat de fitxar-lo, però tot apunta que les "urracas" han avançat més en les negociacions. De fet, alguns familiars del futbolista han viatjat recentment a Anglaterra per conèixer de primera mà les instal·lacions i el projecte esportiu que el Newcastle té preparat per a ell.

El Newcastle no és l'únic equip que ha intentat endur-se Antoñito en els últims mesos. A finals de 2023, l'Sporting de Braga també va mostrar un gran interès en el seu fitxatge, encara que les converses no van prosperar. A més, el FC Barcelona va arribar a contemplar-lo com una possible incorporació per reforçar el seu filial i desenvolupar el seu talent a La Masia abans de fer el salt al primer equip. No obstant això, el Barça no va poder competir amb l'oferta econòmica i esportiva que el Newcastle ha posat sobre la taula.