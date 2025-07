Ronald Araújo mareja la perdiu: la seva publicació que inquieta el Barça

L'FC Barcelona inicia una nova era sota Hansi Flick el juliol de 2025. La defensa blaugrana busca estabilitat després d'un any irregular. Les lesions i les rotacions van marcar el curs anterior. Jugadors clau tornen amb ambicions renovades. El club prepara duels clau a LaLiga i Champions. La directiva avalua opcions per equilibrar comptes. Rumors de sortides circulen al Camp Nou.

La pretemporada arrenca amb intensitat a la Ciutat Esportiva. Flick exigeix compromís total des del primer dia. El focus està en la rereguarda, vulnerable en moments decisius. El Barcelona aspira a reconquerir títols perduts. L'afició espera reforços i decisions fermes.

El canvi de rumb a la ment d'Araujo

Ronald Araujo va sorprendre avançant la seva tornada als entrenaments. L'uruguaià, de 26 anys, va arribar dimecres a la Ciutat Esportiva. Set mesos enrere, al gener, buscava sortida cap a la Juventus. Ara, el seu enfocament és convèncer Flick del seu valor. Vol disputar el lloc a l'eix defensiu. Pau Cubarsí i Iñigo Martínez formen la dupla preferida del tècnic. Araujo va superar una lesió soferta a la Copa Amèrica de l'estiu passat.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Aquesta dolència va limitar el seu rol durant la campanya 2024/25. El seu contracte inclou una clàusula de sortida per 60 milions d'euros, activa fins al 15 de juliol. Fonts properes indiquen que no planeja activar-la. Ha comunicat el seu desig de quedar-se a membres del club. El Barcelona, però, considera ofertes per necessitats financeres. La Juventus va refredar el seu interès recentment, segons informes. Altres entitats com el Manchester United i el Newcastle observen la situació.

El post a Instagram que genera especulacions

Araujo va publicar una foto a Instagram que agita l'entorn culer. La imatge mostra el triomf a la Copa del Rei davant el Real Madrid a Sevilla. Acompanya el lema "Més que un club", etiquetant el @fcbarcelona. Aquest missatge arriba a tres dies del final de la seva clàusula alliberatòria. Per a molts, reafirma la seva lleialtat al Barça.

Tanmateix, inquieta la directiva davant possibles vendes obligades. El club podria sentir-se temptat amb 60 milions per sanejar comptes. Araujo respon així a rumors de sortida. En declaracions recents a Mundo Deportivo, va afirmar: "Des del meu costat, sí" en preguntar si es queda. Segons Fabrizio Romano a X, el central va reiterar el seu compromís públicament. El seu agent, però, valora opcions exteriors. La publicació no és només simbòlica. Transmet internament la seva intenció de lluitar per minuts. Flick valora la seva versatilitat i lideratge a la rereguarda.

| Ronald Araujo

Rendiment fluix en una temporada condicionada per les lesions

La campanya 2024/25 va ser desafiant per a Araujo per la seva lesió. Va participar en 25 partits en total, sumant 1.560 minuts. Va anotar dos gols, un a LaLiga i un altre a la Champions. Va donar una assistència en competició domèstica. Va rebre quatre targetes grogues, sense vermelles.

A LaLiga, va jugar 12 partits amb 757 minuts. Va contribuir amb un gol i una assistència allà. A la UEFA Champions League, va disputar vuit duels per 520 minuts, marcant una vegada. La Copa del Rei el va veure en quatre partits, 221 minuts sense aportacions ofensives. A la Supercopa d'Espanya, un sol enfrontament amb 62 minuts i una groga.

El seu valor de mercat se situa en 35 milions d'euros, revisat al juny de 2025. El contracte expira el 30 de juny de 2031. Aquestes xifres reflecteixen un any irregular. Araujo destaca per la seva força aèria i lectura de joc. Les seves debilitats rauen en la propensió a lesions recurrents.

Impacte tàctic en l'era Flick i expectatives futures

Hansi Flick prioritza una defensa sòlida i agressiva. Araujo encaixa com a central dret o fins i tot lateral. Aporta velocitat i duels guanyats en l'u contra u. Podria complementar Cubarsí en transicions ràpides. El Barcelona s'enfronta a rivals durs en pretemporada, com amistosos davant el Manchester City. Sense sancions pendents, Araujo busca ritme immediat.

La seva permanència enfortiria el projecte culer, tot i que impediria al Barça fer caixa. Alguns rumors vinculen Deco amb plans de venda per fitxatges. Araujo podria elevar el nivell defensiu a la Champions. La directiva ha d'equilibrar ambició i finances.

El futur d'Araujo al Barça penja d'un fil fins al 15 de juliol. La seva publicació convida a reflexionar sobre lleialtat en temps de crisi econòmica. Flick compta amb ell per a grans reptes. Aquest estiu definirà el destí de l'uruguaià.