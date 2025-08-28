José Álvarez filtra nueva oferta por Fermín, supera a la del Chelsea: Laporta lo sabe

El mercado de fichajes entra en una nueva dimensión para el FC Barcelona a pocas horas de su cierre. La directiva azulgrana creía haber controlado la situación de Fermín López con una tasación disuasoria. Como hemos contado en XCatalunya, el Barça pedía 90 millones al Chelsea. Era la respuesta a la oferta de 70 millones de los blues.

Ahora una nueva ofensiva desde la Premier League amenaza con romper todos los esquemas. La información, filtrada por el periodista José Álvarez, apunta a un interés concreto y a una cifra que supera con creces la propuesta inicial del Chelsea. La tranquilidad que buscaba la entidad catalana se ha transformado. Aunque no hay mal que por bien no venga. La oferta es muy elevada y difícilmente rechazable.

Newcastle vs. Chelsea: una batalla de millones por el canterano

La nueva propuesta que ha llegado a las oficinas del club cambia radicalmente el tablero de juego. Según la información desvelada por Álvarez, el Newcastle United está dispuesto a alcanzar los 100 millones de euros por el traspaso de Fermín.

Esta cifra no solo pulveriza la oferta previa del Chelsea, sino que también supera los 90 millones que el Barça había fijado como precio de salida para desincentivar su venta. Además de la oferta al club, la propuesta al jugador es igual de impactante: el equipo inglés le cuadruplicaría su salario actual. El Tottenham también se mantiene como otro de los clubes interesados en la situación del futbolista.

La estrategia de presión y la indecisión del jugador

La irrupción del Newcastle se produce tras los primeros contactos con el entorno del centrocampista. Esta nueva vía ejerce una presión enorme sobre todas las partes implicadas en la operación. Por un lado, somete a un estrés máximo la planificación del FC Barcelona, que contaba con la continuidad del jugador.

Por otro, obliga al Chelsea a decidir si iguala o se retira de una puja que ha escalado a niveles inesperados. En medio de este conflicto de intereses se encuentra el propio Fermín López. Según las últimas informaciones se mantiene indeciso sobre su futuro, aunque la propuesta del Newcastle lo cambia todo. Multiplicaría por cuatro su salario.

Joan Laporta, ante una decisión clave

La directiva presidida por Joan Laporta ya tiene conocimiento de la magnitud de la oferta del Newcastle. La postura oficial del club hasta ahora había sido la de no vender, pero una propuesta de 100 millones de euros obliga a una profunda reflexión.

Aceptar la oferta supondría una inyección económica extraordinaria que aliviaría de forma sustancial los problemas de Fair Play financiero. De hecho, permitiría volver a la regla 1:1. Sin embargo, también significaría la pérdida de un jugador formado en casa, con un rendimiento excepcional y muy querido por la afición.

La negativa de otros jugadores a salir, como Ter Stegen o Ronald Araujo, forzaría al Barça a hacer esta venta. Una venta dolorosa pero que podría solucionar muchos de los problemas generados por el anterior Presidente, Josep Maria Bartomeu.