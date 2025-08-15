Joan Laporta renova un futbolista clau al Barça

L'FC Barcelona afronta les hores prèvies al seu debut a La Lliga amb una barreja d'il·lusió i nerviosisme. L'equip dirigit per Hansi Flick s'enfrontarà demà a l'RCD Mallorca a Son Moix. Mentre els preparatius esportius arriben al seu final, la directiva ha estat treballant incansablement als despatxos.
La gestió de la plantilla és una prioritat absoluta per a Joan Laporta en aquest inici de temporada. Una operació de gran calibre s'ha tancat per consolidar el futur del projecte esportiu culer. Aquest moviment estratègic garanteix la continuïtat d'una de les peces més importants de l'esquema blaugrana.
Jules Koundé: Compromís blaugrana fins al 2030
El club ha oficialitzat la renovació del contracte de Jules Koundé, que estendrà el seu vincle fins al 30 de juny de 2030. Aquesta notícia confirma la confiança total que el cos tècnic i la direcció esportiva tenen en el defensor francès. Koundé s'ha convertit en un pilar fonamental a la defensa, especialment al lateral dret. La seva polivalència i solidesa l'han fet indispensable per a Hansi Flick.
El mateix jugador ja havia avançat que les negociacions estaven molt avançades i que el seu desig era continuar. "Estic molt content aquí, em sento a gust a l'equip i em motiva molt l'ambició del club", va assegurar Koundé.
Un pilar indiscutible: El rendiment de Koundé a la 2024/2025
Les estadístiques de la passada campanya donen ple suport a la decisió del club d'apostar per la seva continuïtat. El defensor francès va disputar un total de 53 partits oficials entre totes les competicions. Va demostrar una notable capacitat ofensiva amb quatre gols i vuit assistències, xifres excel·lents per a un defensa.
Només una inoportuna lesió muscular a semifinals de Champions contra l'Inter de Milà el va apartar del tram decisiu. Aquesta absència va ser molt notòria a la tornada de l'eliminatòria europea i al Clàssic de Lliga.
La clau mestra per al Fair Play financer del Barça
La renovació de Jules Koundé no només té un impacte esportiu, sinó també una importància econòmica vital. Aquesta operació permet a l'FC Barcelona guanyar marge en el seu ajustat límit salarial. El club va fitxar el jugador per cinquanta milions d'euros el 2022 amb un contracte de cinc anys.
L'amortització anual ascendia a deu milions d'euros als llibres comptables. Amb l'ampliació, els vint milions que quedaven per amortitzar es repartiran entre més temporades. Això suposa un estalvi comptable de sis milions anuals que dona aire al club. Aquest marge, sumat a altres moviments, és clau per poder inscriure els nous fitxatges.
Mirant al futur: El debut a la Lliga i els desafiaments de la temporada
Amb un valor de mercat actual de 65 milions d'euros, Koundé havia despertat l'interès de diversos clubs de la Premier League. Tanmateix, el seu compromís amb el projecte blaugrana sempre va ser ferm i la seva renovació ho demostra. Aquesta notícia arriba com un impuls anímic per a la plantilla just abans de l'estrena de la Lliga a Mallorca.
La directiva confia que aquesta maniobra, juntament amb altres gestions, permeti inscriure a temps Marcus Rashford i Joan Garcia. El Barça comença una nova temporada amb l'ambició de lluitar per tots els títols. La continuïtat dels seus jugadors clau és el primer pas per aconseguir-ho.