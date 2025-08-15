Joan Laporta renueva a un futbolista clave en el Barça

El FC Barcelona afronta las horas previas a su debut en LaLiga con una mezcla de ilusión y nerviosismo. El equipo dirigido por Hansi Flick se medirá mañana al RCD Mallorca en Son Moix. Mientras los preparativos deportivos llegan a su fin, la directiva ha estado trabajando incansablemente en los despachos.

La gestión de la plantilla es una prioridad absoluta para Joan Laporta en este inicio de temporada. Una operación de gran calibre se ha cerrado para consolidar el futuro del proyecto deportivo culé. Este movimiento estratégico garantiza la continuidad de una de las piezas más importantes del esquema blaugrana.

Jules Koundé: Compromiso blaugrana hasta 2030

El club ha oficializado la renovación del contrato de Jules Koundé, quien extenderá su vínculo hasta el 30 de junio de 2030. Esta noticia confirma la confianza total que el cuerpo técnico y la dirección deportiva tienen en el defensor francés. Koundé se ha convertido en un pilar fundamental en la zaga, especialmente en el lateral derecho. Su polivalencia y solidez lo han hecho indispensable para Hansi Flick.

| FCB, XCatalunya

El propio jugador ya había adelantado que las negociaciones estaban muy avanzadas y que su deseo era continuar. "Estoy muy contento aquí, me siento a gusto en el equipo y me motiva mucho la ambición del club", aseguró Koundé.

Un pilar indiscutible: El rendimiento de Koundé en la 2024/2025

Las estadísticas de la pasada campaña respaldan plenamente la decisión del club de apostar por su continuidad. El defensor francés disputó un total de 53 partidos oficiales entre todas las competiciones. Demostró una notable capacidad ofensiva con cuatro goles y ocho asistencias, cifras excelentes para un zaguero.

Solo una inoportuna lesión muscular en semifinales de Champions contra el Inter de Milán le apartó del tramo decisivo. Esa ausencia fue muy notoria en la vuelta de la eliminatoria europea y en el Clásico liguero.

La llave maestra para el Fair Play financiero del Barça

La renovación de Jules Koundé no solo tiene un impacto deportivo, sino también una importancia económica vital. Esta operación permite al FC Barcelona ganar margen en su ajustado límite salarial. El club fichó al jugador por cincuenta millones de euros en 2022 con un contrato de cinco años.

| FCB, FootyRenders

La amortización anual ascendía a diez millones de euros en los libros contables. Con la ampliación, los veinte millones que quedaban por amortizar se repartirán entre más temporadas. Esto supone un ahorro contable de seis millones anuales que da aire al club. Este margen, sumado a otros movimientos, es clave para poder inscribir a los nuevos fichajes.

Mirando al futuro: El debut en Liga y los desafíos de la temporada

Con un valor de mercado actual de 65 millones de euros, Koundé había despertado el interés de varios clubes de la Premier League. Sin embargo, su compromiso con el proyecto blaugrana siempre fue firme y su renovación lo demuestra. Esta noticia llega como un impulso anímico para la plantilla justo antes del estreno liguero en Mallorca.

La directiva confía en que esta maniobra, junto a otras gestiones, permita inscribir a tiempo a Marcus Rashford y Joan García. El Barça comienza una nueva temporada con la ambición de luchar por todos los títulos. La continuidad de sus jugadores clave es el primer paso para lograrlo.