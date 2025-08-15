El València vol un jugador del Barça que no compta per a Hansi Flick

L'FC Barcelona continua tenint una de les pedreres més potents del futbol europeu el 2025. Alguns jugadors destaquen tant que els clubs de Primera no triguen a trucar a la porta. Un d'aquests futbolistes ha brillat als entrenaments i en el seu fugaç debut amb el primer equip. Els de Mestalla el veuen com una peça ideal per suplir la marxa de Fran Pérez.
El València el vol com a recanvi immediat
El club valencià ha plantejat una cessió amb opció de compra al final de temporada. Al Barça no veurien amb mals ulls aquesta fórmula si inclou una opció de recompra. És una estratègia ja aplicada amb altres jugdors del planter com Pablo Torre o Ilias Akhomach. Així podrien assegurar-se el seu retorn si la seva progressió explota fora del Camp Nou.
El jugador en qüestió és Dani Rodríguez, una de les perles més valorades de La Masia. Té contracte fins al 2027 però sap que ara no tindrà minuts al primer equip. L'arribada d'extrems com Rashford i Bardghji el deixa sense espai real a la rotació.I prefereix competir a Primera que seguir a Segona RFEF amb el Barça Atlètic.
Un talent que ha patit lesions
Dani Rodríguez ja ha debutat amb el primer equip en un partit davant el Valladolid. Va ser titular, però va haver de sortir lesionat abans del descans per una luxació d'espatlla.
Això va frenar la seva temporada i el va obligar a passar pel quiròfan al mes de maig. Ara ja està recuperat i ha tornat a entrenar amb normalitat amb el filial blaugrana.
El basc és un extrem esquerrà amb gran tècnica, visió de joc i passada filtrada. Té desequilibri, pausa als metres finals i bona associació amb els davanters. La temporada passada va marcar tres gols i va donar tres assistències en deu partits amb el filial. Tot això malgrat els problemes físics que el van limitar durant diversos mesos.
La seva evolució està vigilada per Flick
Hansi Flick el coneix bé i valora la seva qualitat i la seva actitud dins el grup. Però sap que sense espai al primer equip, el millor és que jugui en un altre lloc. El club també considera que està en un punt de maduresa ideal per fer el salt. Per això es vol evitar que perdi ritme en una categoria tan menor com la Segona RFEF.
El València podria ser el seu destí ideal si finalment es tanca l'acord els pròxims dies. Corberán ha donat el vistiplau a la seva arribada i confia a fer-lo créixer com a titular. Ja ho ha fet amb altres joves com Javi Guerra, Yarek Gasiorowski o Jesús Vázquez.
Decisió imminent
Dani Rodríguez se sent preparat per jugar a l'elit de manera regular. No vol esperar més i valora molt positivament la possibilitat de marxar a Mestalla. L'acord entre clubs encara no està tancat però les postures estan força properes. El Barça només vol assegurar-se que el seu futur segueix vinculat d'alguna manera al club.
El jove extrem continua centrat a entrenar mentre tot es decideix. El València ha apostat fort per ell i podria convertir-se en el seu nou equip aquesta setmana. Si es confirma, Dani Rodríguez vestiria de blanc i negre fins al juny amb protagonisme assegurat.