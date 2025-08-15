Matteo Moretto confirma l’interès d’un club anglès per Héctor Fort: Laporta, encantat

Héctor Fort té cada cop més clar que el seu futur no és al primer equip culer.
Als seus 19 anys, el jove lateral sap que necessita minuts per continuar creixent com a futbolista. Al Barça, però, la competència és ferotge i no tindrà les oportunitats que espera.
Fort ha cridat l'atenció de diversos equips importants d'Europa durant aquest mercat d'estiu. Entre ells destaquen clubs d'Itàlia, França i fins i tot alguns de LaLiga que el volen cedit. Però no tots tenen la capacitat econòmica ni el projecte esportiu que el jugador busca ara. La seva prioritat és continuar a l'elit, créixer ràpidament i competir en un entorn exigent.
El Barça vol conservar els seus drets
Des del club blaugrana no s'oposen a una sortida, però amb condicions molt clares.
Héctor Fort és considerat un jugador clau de futur, però necessita foguejar-se en un altre lloc. Per això es valora una cessió o un traspàs amb recompra o drets retinguts pel club.
Héctor Fort va debutar amb el primer equip la temporada passada a la Champions League.
Va ser titular davant el Royal Antwerp i va deixar bones sensacions en 60 minuts sobre el camp. Des de llavors ha jugat 30 partits oficials i ha repartit tres assistències amb la samarreta blaugrana.
La competència interna l'allunya del Camp Nou
Amb Jules Koundé, Eric García i Araujo a la plantilla, el lateral dret està saturat.
Hansi Flick aposta per jugadors consolidats per a aquesta demarcació i Fort queda relegat a un segon pla. Tot i que s'entrena amb el primer equip, no entra en els plans del tècnic per a aquest curs.
D'entre les opcions descartades hi ha el Mallorca, que sí va preguntar però no va convèncer el jugador. També el Paris FC i altres equips de França l'han seguit les últimes setmanes. Tanmateix, Fort creu que el seu salt ha de ser més gran i prioritza lligues més competitives. I és just aquí on apareix l'interès d'un club molt concret de la Premier League.
L'interès ve des d'Anglaterra
Un dels punts clau que acosta Fort a l'estranger és la seva agència de representació.
Comparteix agent amb un tècnic espanyol que el coneix i el vol tenir a la seva plantilla.
El club en qüestió ja ha fitxat abans talent jove espanyol i continua buscant perfils similars.
Aquest mateix equip també vol reforçar-se per jugar a Europa aquesta temporada.
Malgrat les seves limitacions econòmiques per sancions UEFA, continuen actius al mercat. Només han invertit 37 milions aquest estiu i busquen operacions intel·ligents i sostenibles a llarg termini.
Un destí amb ambició europea
El Barça considera que el nou equip de Fort li donarà minuts i projecció internacional immediata. Tot i que encara no hi ha acord tancat, les negociacions avancen bé i podrien concretar-se ja mateix. El jugador ha donat el vistiplau a la idea sempre que hi hagi continuïtat i protagonisme.
El seu entorn considera que és el pas correcte per no estancar-se i continuar evolucionant ràpidament. En les pròximes hores se sabrà si l'operació pren forma definitiva o s'enfreda. El Barça només l'acceptarà si s'assegura una fórmula que mantingui el seu control sobre el jugador. L'equip que ha fet el pas endavant és, precisament, l'Aston Villa.