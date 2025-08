El tapat del Barça per a l’atac: Deco mou fitxa

El FC Barcelona no descansa ni tan sols després dels grans anuncis. L'arribada de Marcus Rashford, un dels moviments estrella de l'estiu, ha generat il·lusió a l'afició i ha renovat la confiança en el projecte de Hansi Flick. Tanmateix, la secretaria tècnica liderada per Deco segueix treballant per anticipar qualsevol possible gir inesperat a la plantilla. La prioritat continua sent enfortir l'atac amb perfils diferents i polivalents, sobretot davant la possibilitat que es produeixin sortides rellevants en les pròximes setmanes.

La Premier League, com cada estiu, és l'epicentre de rumors i moviments milionaris. El múscul financer dels clubs anglesos els permet marcar el ritme, però també obre la porta a oportunitats per a equips com el Barça. Sense anar més lluny, el Chelsea tancarà dos fitxatges de relleu per a la seva davantera: Joao Pedro i Liam Delap. L'arribada d'aquests dos atacants relega a un segon pla Nico Jackson, davanter senegalès de 24 anys, que podria buscar minuts lluny de Stamford Bridge.

Nico Jackson: experiència a LaLiga i perfil adaptat al joc blaugrana

Nico Jackson no és un desconegut per a l'afició espanyola. Després del seu pas pel Villarreal, l'ariet va demostrar capacitat d'adaptació al futbol de LaLiga. La seva velocitat, potència i versatilitat el van convertir en una de les sensacions del campionat abans de fer el salt a la Premier. Al Chelsea, Jackson ha alternat titularitats i suplències. Sota la direcció d'Enzo Maresca i anteriorment de Mauricio Pochettino, va sumar gols importants i va protagonitzar actuacions decisives, encara que la ferotge competència a Londres ha limitat la seva continuïtat.

| @VillarrealCF

Ara, la situació canvia radicalment. Els nous fitxatges del Chelsea el deixen sense un paper protagonista i, segons informació de Caught Offside, el Barcelona estaria valorant un traspàs assequible. La idea seria incorporar Jackson com a alternativa a Robert Lewandowski, a qui li resta un any de contracte i que fins i tot podria marxar ja, ja que sona amb força per a un possible destí a l'Aràbia Saudita. L'operació permetria al Barça comptar amb un davanter jove, amb marge de millora i ja adaptat a les exigències del futbol espanyol.

Estratègia de futur

La fórmula que proposa el Barça per a Jackson no seria un fitxatge immediat per a la titularitat. El pla de Deco i Hansi Flick és que el senegalès aprengui i competeixi durant aquesta temporada al costat de Lewandowski, assumint un rol d'aprenentatge i adaptació. Això, per descomptat, en el cas que el polonès no marxi a l'Aràbia Saudita aquest estiu. L'experiència de Robert, un dels màxims golejadors de l'última dècada, podria ser el complement ideal per polir el potencial de Jackson.

El club, tot i les paraules de Joan Laporta assegurant que no s'esperen més incorporacions, no vol perdre de vista cap opció que reforci la plantilla a mitjà termini. Jackson, amb la seva joventut i capacitat per moure's per tot el front d'atac, podria ser el recanvi perfecte per a un Barça que ja ha demostrat en altres estius que sap reinventar-se.

Un mercat de fitxatges obert i un Barça atent als moviments

El Barça afronta el mes d'agost amb la plantilla pràcticament tancada, però els moviments d'última hora poden canviar el panorama en qualsevol moment. Amb el mercat de davanters especialment agitat i l'amenaça constant d'ofertes des de l'Aràbia Saudita per Lewandowski, Deco prefereix anticipar-se a qualsevol imprevist. Jackson és el tapat que podria sorprendre tothom i fer un salt de qualitat a l'atac culer.

L'afició blaugrana, mentrestant, espera noves notícies i no descarta un estiu amb més sorpreses. El club, que ja ha il·lusionat amb el fitxatge de Rashford, manté els ulls posats en les oportunitats que ofereix el futbol anglès. Segueix les novetats en fitxatges del Barça i no perdis detall del moviment de peces al mercat d'estiu.