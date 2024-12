La indirecta de David Bernabéu a Robert Lewandowski que causa enrenou a Twitter

David Bernabéu, reconegut periodista esportiu, va provocar una intensa discussió a X (Twitter) després d'un polèmic comentari sobre Robert Lewandowski. Tot va passar abans del partit entre el RCD Mallorca i el FC Barcelona de dimarts passat, el qual va acabar amb un contundent 1-5 per al conjunt de Flick.

Al confirmar-se la titularitat de Ferran Torres, Bernabéu va publicar: "Torna Lamine. Lewandowski, a la banqueta, en realitat, ja va descansar a Montjuïc". Amb aquesta frase, va fer referència al baix rendiment del davanter polonès en el partit previ contra la UD Las Palmas, en què els blaugranes van caure 1-2.

La ironia al comentari del periodista, insinuant que Lewandowski no va estar a l'alçada a Montjuïc, va generar reaccions dividides entre els aficionats. Alguns ho van considerar un atac innecessari a l'estrella polonesa. Mentre que altres van defensar la crítica, assenyalant que el davanter no ha estat en la seva millor forma les últimes jornades.

Divisions entre els aficionats

El tuit de Bernabéu no va trigar a encendre els ànims. Respostes com les de @1critalvent ho van qualificar d'injust i malintencionat: “És consigna o maldat? És increïble la facilitat amb què jutges una cosa que no pots fer”. Altres, com @Trinida33964082, van ser més contundents, anomenant-ho “tòxic” i suggerint que el seu cognom ho reflecteix.

D'altra banda, alguns seguidors es van mostrar més inclinats a debatre el rendiment de Lewandowski. Comentaris com el de @vives6 van qüestionar la professionalitat del periodista, parlant de Frenkie de Jong: “Potser el teu amic Frenkie hauria d'aprendre de la seva actitud com a futbolista d'elit. Et retrates sol”.

Tot i això, també hi va haver espai per a anàlisis tàctics. @lalocameselle va apuntar que la decisió de Hansi Flick d'optar per Ferran buscava més pressió en atac. Aquesta interpretació va trobar suport entre alguns usuaris que van defensar el tècnic i lestratègia.

El debat sobre Pau Víctor

El nom de Pau Víctor també va aparèixer al tuit de Bernabéu, que va assenyalar que hauria preferit el jove davanter com a titular. Això va provocar una onada de comentaris sobre si el jugador del planter està preparat per jugar al màxim nivell.

Usuaris com @Victor4618213841 van assenyalar que no ha aprofitat les oportunitats rebudes, mentre que altres, com @rcalerom, van esmentar que, després d'un gran inici en pretemporada, no s'ha aconseguit consolidar.

Aquest episodi demostra com un comentari pot dividir l'afició i generar un debat intens sobre jugadors i decisions tàctiques. Encara que polèmic, el tuit de Bernabéu posa en evidència les altes expectatives i exigències que envolten figures com Lewandowski al FC Barcelona.

No obstant això, molts seguidors no entenen com hi pot haver aquestes crítiques cap al polonès. I és que el '9' del Barça ocupa el primer lloc a la taula de golejadors de la Lliga. Amb 15 gols i 2 assistències promitja el seu millor rendiment des que vesteix els colors blaugrana.