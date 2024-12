Dard de Ramon Álvarez de Mon a Tchouameni després de la derrota del Reial Madrid

per Sergi Guillén

El periodista Ramon Álvarez de Mon no va passar desapercebut durant el partit del Reial Madrid davant de l'Athletic Club. Els blancs van caure 2-1 a San Mamés, un resultat que va deixar molt crítica l'afició amb el rendiment de l'equip. Els blancs van deixar escapar una oportunitat per acostar-se al liderat del FC Barcelona davant un Athletic ple de rotacions.

Durant el matx i al final del mateix, el madridisme va posar el focus en diversos jugadors i figures que no van donar la talla. Entre ells Carlo Ancelotti i Kylian Mbappé, sent aquest últim un dels protagonistes de la desfeta blanca.

A més, enmig de la derrota, Álvarez de Mon va publicar un tuit carregat de sinceritat que va revifar el debat sobre Aurélien Tchouameni. "Ceballos m'estava agradant força més que Tchouameni", va escriure el periodista, provocant reaccions immediates entre els aficionats.

El rendiment de Tchouameni, al punt de mira

El migcampista francès no viu el millor moment des que va arribar al Reial Madrid. Entre lesions i un rendiment baix, la seva aportació a l'equip s'ha vist reduïda considerablement en els últims mesos.

| YouTube

Tot i ser un dels fitxatges estrella de Florentino Pérez, Tchouameni ha estat molt lluny de justificar els 80 milions d'euros invertits en el traspàs des del Mònaco. Les crítiques no han cessat, i la comparació amb altres migcampistes de la plantilla, com ara Dani Ceballos, resulta inevitable.

Al partit davant l'Athletic, la falta de contundència al centre del camp va ser evident. Els errors individuals i una defensa fràgil van acabar costant-li al Madrid els tres punts. Álvarez de Mon va aprofitar aquesta situació per assenyalar directament Tchouameni, un jugador que segueix sense recuperar el seu millor nivell.

Reaccions trobades a xarxes socials

El tuit d'Álvarez de Mon va generar una onada de comentaris a X (Twitter), alguns a favor i d'altres en contra. Usuaris com @15orejonas van expressar la seva frustració amb l'equip, demanant canvis immediats al vestidor.

Altres, com @DonFabrizio_, van criticar la gestió del club i van qüestionar les prioritats esportives. Fins i tot aficionats que van reconèixer ser "anti-Ceballos" van admetre que la seva actuació va ser superior a la de Tchouameni.

La derrota a San Mamés ha aprofundit els problemes interns del Reial Madrid. A nivell tàctic, les crítiques també apunten el cos tècnic i Carlo Ancelotti.

Molts es pregunten si l'italià està aconseguint treure el millor d'un equip ple d'estrelles. A més, les lesions recurrents i la manca de solucions en la construcció del joc agreugen la situació.

El partit contra l'Athletic Club no només va deixar el Reial Madrid amb un mal resultat. També va confirmar que l'afició comença a perdre la paciència amb jugadors com Tchouameni, que, per ara, estan molt lluny de complir les expectatives.