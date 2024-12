La premsa francesa explota contra Mbappé després de fallar el penal contra l'Athletic

Kylian Mbappé està sent molt qüestionat des que va arribar al Reial Madrid al mercat d'estiu. Tot i que el seu fitxatge va generar expectatives altíssimes, el davanter no ha aconseguit convèncer tothom, i la gran pressió que suposa vestir de blanc ha començat a passar-li factura.

El seu rendiment al camp està lluny del que s'esperava, especialment en els últims partits. Els aficionats del Santiago Bernabéu no han dubtat a mostrar el seu descontentament diverses vegades. Mbappé, acostumat a ser estrella al PSG, enfronta crítiques constants per la seva adaptació.

Un dels problemes més grans sembla ser la seva falta de química amb altres jugadors clau de l'equip. Les connexions amb Vinícius i Rodrygo, fonamentals per a l'atac, no acaben de quallar. A més, el seu estil individualista ha estat assenyalat com un obstacle per al joc col·lectiu del Madrid.

A França parlen clar sobre ell

Els mitjans esportius tampoc no han estat indulgents. Comentaris sobre la seva actitud en els entrenaments i suposades friccions amb l'entrenador han sortit a la llum. Carlo Ancelotti, no obstant, ha donat suport públicament al jugador, demanant paciència als seguidors.

D'altra banda, aquests atacs no només són presents a la premsa espanyola, ja que al seu país natal, França, també estan parlant sobre el seu mal estat de forma actual. A través del seu compte de X (Twitter), El Xiringuito de Jugones ha recuperat un d'aquests moments.

Periodistes de L'Equipe, Le Parisien i Jerome Alonzo, un exfutbolista francès, han parlat a la televisió sobre la pobra actuació de Mbappé el dia d'ahir a San Mamés.

"El que he vist d'aquest penal em diu molt, la cursa lenta no és bona, la mirada vidriosa i el copejo és suau. Comparant amb tot el que m'esperava del Reial Madrid i Mbappé, estic molt decebut i molt preocupat", destacava Alonzo.

Altres tertulians gals esmentaven que Mbappe sempre té un toc de més quan encararà, i té un driblatge extra que no li serveix de res. "Tàcticament, mentalment, físicament, i per l'actitud, he vist un fantasma", tornava a carregar amb duresa Jerome.

Un altre exfutbolista com Omar Da Fonseca destacava el problema de Mbappé amb els penals. "L'hem vist llançar molts penals amb un copejament creuat, i ara veiem que no té confiança".

La gent també mostra el seu descontentament en xarxes

A les xarxes socials, les opinions estan dividides. Alguns defensen que necessita temps per adaptar-se al sistema tàctic del club. Altres, més crítics, consideren que no està justificant el desemborsament enorme que va suposar el seu fitxatge.

Mbappé, que va arribar per liderar el projecte, té l'obligació de revertir aquesta situació. Els propers partits seran decisius per recuperar la confiança del vestidor i els aficionats. El seu futur al Reial Madrid dependrà de com manegi aquesta etapa complicada.

La pressió de jugar a un dels clubs més exigents del món no perdona errors. Ara, tot en depèn.