David Bernabeu diu el que molts pensen sobre Koundé després del Mallorca - Barça

per Iker Silvosa

La visita del Barça al RCD Mallorca es va resoldre de la millor manera possible per als interessos blaugranes. L'equip de Hansi Flick va vèncer amb molta contundència (1-5) un dels equips que estava millor jugant en aquest primer capítol de LaLiga. I gràcies a això va poder desprendre's d'una mala dinàmica que arrossegava des de feia unes setmanes, ja que només havia aconseguit sumar un únic punt dels últims nou.

Tot i això, encara que ara tot són somriures i positivisme, el duel no va transcórrer d'una manera tan solvent com vol transmetre el marcador. El Barça va patir de valent al primer temps, mostrant-se encallat a l'hora de generar ocasions i dubitatiu en algunes accions defensives. Precisament quan la pilota se situava al primer terç del camp culer, l'home que més dubtes transmetia era Jules Koundé.

El francès ja va propiciar un error en el duel contra el Celta a Balaídos que es va resoldre amb una gran remuntada dels gallecs. I la veritat és que no és, ni de lluny, la seva millor temporada. És, potser, un dels pocs a qui la marxa de Xavi Hernández li ha assegut més malament que bé, ja que el curs passat va estar a un nivell celestial.

| FCB

Les crítiques a Jules Koundé

I al duel de Son Moix, encara que no propiciés cap error d'alt calibre, no va estar gens còmode sobre el verd, cosa que s'ha convertit en una constant. Els aficionats del Barça estan començant a adonar-se que Jules Koundé ha tornat a baixar el nivell i ja estan començant a sorgir les primeres crítiques.

De fet, un dels que ha mostrat públicament el descontentament amb les últimes actuacions de l'ex del Sevilla és el periodista David Bernabéu. "Koundé és una caricatura des que va començar la temporada", deia. Però les seves acusacions no s'hi quedaven, sinó que per tancar el tuit catalogava el francès com "un desastre".

El problema al lateral dret

En certa manera, Jules Koundé s'està podent lucrar que amb prou feines té competència real per a la seva demarcació, la de lateral dret. El que ha de ser el seu relleu natural, Héctor Fort, s'està mostrant encara molt aspre i encara no està al nivell de poder lluitar-li el lloc al francès.

Tot i això, Hansi Flick ja ha identificat aquesta problemàtica i està exigint més esforç i intensitat a Koundé. Alguns aficionats del Barça consideren que "sembla que jugui amb un litre menys de sang" i això, fet i fet, està afectant l'equip a nivell defensiu.