És imminent, nou fitxatge del Sevilla: Almeyda celebra l'arribada d'un defensa

El Sevilla afronta les últimes hores de mercat amb la necessitat de reforçar la seva plantilla. Després de dues derrotes a LaLiga, Almeyda reclamava ajustos urgents per mantenir viu el projecte esportiu. El tercer encontre va servir als hispalencs per sumar el primer triomf, però, així i tot, les necessitats de fitxatge segueixen vigents i Antonio Cordón treballarà a destall fins al tancament.
Segons va informar AS, el portuguès Fábio Cardoso és el central escollit per la direcció esportiva per reforçar la defensa. El jugador de 31 anys té contracte amb l'Oporto fins al 2026, tot i que l'operació es tancarà a baix cost. S'espera que viatgi a Sevilla en les pròximes hores per sotmetre's al reconeixement mèdic.
Cardoso arriba després d'una cessió a l'Al-Ain, on va disputar 29 partits oficials. En la seva carrera acumula gairebé 200 encontres a l'elit portuguesa, a més d'experiència en competicions europees. És representat per l'agència de Jorge Mendes i el seu fitxatge respon a la necessitat d'afegir jerarquia a la rereguarda.
Almeyda tindrà més variants per a la primera línia defensiva
Amb la seva incorporació, l'entrenador disposarà de diverses alternatives. Kike Salas, Nianzou, Marcao, Ramón Martínez, Castrín i César Azpilicueta ja formen part de l'eix defensiu. També hi ha Gudelj, utilitzat moltes vegades com a central, i José Ángel Carmona, que pot adaptar-se si el sistema canvia a tres homes al darrere.
Matías Almeyda valora especialment la capacitat de Cardoso per adaptar-se a diferents esquemes. La seva experiència li permetrà integrar-se ràpid en un Sevilla que ha patit molt en defensa.
El mercat apreta i condiciona els moviments del Sevilla
El fitxatge del central portuguès arriba en un context complex. Amb sortides encara per tancar, com les de Juanlu Sánchez, Adrià Pedrosa o Vargas, Antonio Cordón ha hagut d'actuar amb rapidesa.
Fa uns dies es va tancar l'arribada d'Azpilicueta, que també pot jugar a ambdues bandes. Ara, la directiva busca amb Cardoso una peça que completi la rereguarda i que pugui rendir de manera immediata. La delicada situació financera del club va obligar a endarrerir inscripcions, però ja s'han desbloquejat les operacions més urgents.
Un reforç que ofereix seguretat i marge de planificació
El fitxatge de Cardoso no només amplia el nombre d'efectius, també reforça la confiança d'Almeyda en la plantilla. El tècnic argentí podrà rotar amb més garanties i planificar un calendari exigent sense témer per la manca d'efectius al darrere. El Sevilla espera que aquesta arribada serveixi per estabilitzar la defensa i donar solidesa a un equip que necessita reaccionar aviat en la competició.