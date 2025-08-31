Gran notícia d'última hora: Gir de 180 graus, ja es coneix el futur de Christantus Uche

El Getafe s'ha vist forçat a prendre una decisió transcendental en les últimes hores del mercat de fitxatges. Tot i que Christantus Uche havia manifestat públicament el seu desig de continuar al Coliseum Alfonso Pérez, la realitat financera del club ha empès la situació cap a un desenllaç inesperat.
La pressió del Fair Play obliga a vendre
El president Ángel Torres ja havia deixat clara la fulla de ruta divendres passat. Era imprescindible una venda de pes per quadrar els comptes i poder inscriure els reforços d'estiu. La delicada situació amb el Fair Play financer, sumada a la derrota davant el València, va precipitar la resolució del cas. Finalment, el sacrificat ha estat Uche, tot i la seva voluntat de quedar-se.
Segons va avançar Matteo Moretto, el davanter nigerià ha viatjat aquest diumenge a Londres per tancar el seu fitxatge pel Crystal Palace, en una operació propera als 20 milions d'euros. La xifra permetrà al club alliberar espai salarial i donar d'alta Abqar, Sancris, Neyou, Kiko Femenía, Javi Muñoz i Juanmi, jugadors que seguien pendents d'inscripció.
El jugador no volia marxar, però el club no tenia marge
Amb 22 anys, Uche s'havia convertit en un dels futbolistes més determinants del Getafe. La seva potència física, capacitat de pressió i facilitat per generar ocasions l'havien consolidat com a titular indiscutible per a Bordalás. El mateix davanter va frenar la setmana passada l'opció del Wolverhampton, però aquesta vegada el club no li ha donat opció.
El futbolista marxa contrariat, conscient que la decisió respon més a una necessitat comptable que a un plantejament esportiu. En tot cas, desembarca a la Premier amb un Crystal Palace que recentment ha fitxat Yeremy Pino i busca un nou referent ofensiu per al projecte d'Oliver Glasner.
L'impacte a la plantilla blauona
Per a Bordalás, la sortida suposa un contratemps considerable. El tècnic perd un atacant que encarnava la intensitat i el sacrifici que exigeix el seu llibre tàctic. Tot i que la venda soluciona un problema administratiu immediat, també deixa la plantilla amb menys pólvora en atac en un curs en què el Getafe havia començat amb bones sensacions.
El record d'Uche al Coliseum serà agredolç: estimat per la graderia, decisiu en nombrosos partits i ara víctima col·lateral d'una situació financera asfixiant. Amb el seu traspàs, el club espera garantir estabilitat a curt termini i evitar sancions futures de LaLiga per incomplir el límit salarial.
Un moviment amb doble tall
El cas d'Uche reflecteix l'equilibri delicat que afronten equips com el Getafe en l'actual estructura econòmica de LaLiga. Assegurar la viabilitat pot implicar renunciar a peces clau just quan la temporada comença. Per al Crystal Palace, en canvi, es tracta d'una oportunitat de mercat que reforça el seu atac amb un jugador jove i ja contrastat en una lliga exigent.