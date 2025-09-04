Hansi Flick pren una decisió amb Dro: Il·lusió perquè acompanyi Lamine Yamal

Hansi Flick ha encès la il·lusió amb Dro sense precipitar el calendari competitiu. El pla per integrar-lo a prop de Lamine Yamal arrenca amb senyals clars des d’agost. El futbolista ha sorprès el club i el tècnic el veu amb bons ulls.
El mitjapunta gallec va marcar en el seu debut de pretemporada contra el Vissel Kobe. Aquell 27 de juliol va segellar l’1–3 amb una volea que va sorprendre tothom. Dies després va ser titular a Daegu, en una golejada que va reforçar l’aposta del tècnic.
Tres convocatòries seguides a Lliga confirmen el seu estatus (16–31 d’agost)
Des de l’inici de la lliga, Flick el va incloure a les tres convocatòries consecutives d’agost. Va ser a la banqueta davant Mallorca, Llevant i Rayo, completant la seva primera setmana competitiva. La seva posició natural és mitjapunta, tot i que també pot partir del costat esquerre amb llibertat.
El pas que prepara Flick per accelerar el seu salt sense perdre espurna
Ara arriba la decisió clau de Flick: un pla físic personalitzat per accelerar la seva adaptació. L’objectiu és guanyar força específica i reduir riscos musculars sense tocar el seu talent natural. El full de ruta combina entrenaments amb el primer equip i minuts amb el Barça Atlètic.
Un mirall proper: Jofre Torrents i la ruta Belletti
El mirall immediat és Jofre Torrents, renovat fins al 2028 i reforçat després de la seva greu lesió. El lateral va debutar a Lliga i alterna dinàmiques del primer equip amb l’exigència del filial. Aquest precedent confirma que el club prioritza el treball de força abans del salt definitiu.
El que ja ha fet en juvenils i la seva situació contractual
Dro ve d’una temporada juvenil amb títol europeu i registres discrets, però molt productius. Va sumar set partits i dos gols a la UEFA Youth League, amb 103 minuts acumulats. Al juliol va ser inscrit amb el Barça Atlètic, amb contracte vigent fins al 30 de juny de 2027.
Com encaixaria al costat de Lamine Yamal en el 4-2-3-1 de Flick
L’encaix al costat de Lamine Yamal apareix natural en el 4-2-3-1 dissenyat per Flick.Dro rep entre línies, fixa el pivot rival i habilita diagonals per a l’extrem. Amb Pedri o Olmo al voltant, el triangle interior-dreta potencia la conducció de Yamal. El cos tècnic valora assajar aquesta societat en trams específics, sense cremar etapes innecessàries.
Full de ruta immediata després de l’aturada de seleccions
Després de l’aturada, el calendari ofereix València a casa i Champions dies després. Si compleix etapes, les primeres finestres competitives poden arribar a la Copa o finals desequilibrats. La il·lusió és evident, però l’èxit dependrà de convertir el pla en hàbit diari. Passar del segon equip al primer és un gran pas, i la diferència de nivell tècnic i físic és evident.
Riscos i oportunitats en l’ecosistema competitiu de Catalunya
El salt des de la Segona Federació al ritme de la Lliga exigeix una adaptació neuromuscular evident. Aquí se centra la decisió, perquè la seva lectura de joc ja competeix amb adults. Si el Barça Atlètic consolida automatismes, Dro arribarà al primer equip millor calibrat.