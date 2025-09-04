El cromo d’un company del Barça amb qui al·lucina Pau Cubarsí

El migdia a Las Rozas sempre té un murmuri particular, barreja d'il·lusió i càmeres inquiets. Entre selfies, firmes i samarretes, Pau Cubarsí avança amb aquella calma que ja el distingeix. El central saluda, escolta peticions i somriu abans de perdre's cap al vestidor. El que passa després queda a la retina dels presents i en el fil narratiu de la jornada.
El Barça aterra a l'aturada amb set de nou punts, tots a domicili i amb prou feines marge. Va guanyar a Mallorca amb autoritat i va remuntar al Ciutat de València abans de l'empat treballat a Vallecas. Hansi Flick ha gestionat esforços en una defensa amb jerarquies ajustades i joventut protagonista. El context permet que Cubarsí arribi competitiu, amb ritme i sense sobrecàrregues a la concentració.
Luis de la Fuente mira al setembre amb dues sortides incòmodes i una llista àmplia que premia estats de forma. Espanya visita Bulgària dijous i Turquia diumenge, amb la classificació pel Mundial 2026 en joc des del primer dia. Cubarsí entra en un grup amb perfils complementaris i minuts oberts a l'eix. El seleccionador valora la seva sortida neta, la seva lectura primerenca i la seva fiabilitat sota pressió.
El cromo que va provocar la riallada de Cubarsí
L'escena sorgeix a la tanca de firmes, quan un jove li allarga un cromo amb entusiasme. El central el mira i descobreix que la foto no és seva, sinó de Fermín López. La sorpresa dona pas a un riure sincer i a un gest còmplice abans d'estampar la firma. Minuts després, el fan troba el cromo correcte i s'enduu el doble record de l'anècdota.
La reacció de Pau Cubarsí s'ha escampat per les xarxes amb facilitat. És una persona molt estimada entre el fanatisme culer i molt respectada per tots els clubs. Pau va preguntar al fan amb un somriure "de Fermín?", i el fan li va contestar ràpidament i de manera tímida "ai no".
Debut amb l'absoluta i rol que creix
Cubarsí va debutar amb la selecció espanyola el març de 2024, davant Colòmbia a Londres, trencant registres de precocitat defensiva. Aquella nit va confirmar que la seva serenitat no entén d'edat ni d'escenaris. Des de llavors, ha consolidat la seva condició de defensa d'elit a Barcelona i amb la Roja. La seva passada vertical trenca línies i el seu timing a l'anticipació redueix metres en el primer control rival.
Bulgària i Turquia: dos exàmens pel seu perfil
A Sofia, Espanya necessitarà accelerar la circulació i protegir-se de transicions frontals. La passada interior de Cubarsí cap al mitjapunta pot fixar marques i alliberar els extrems. A Konya, el repte afegeix duels aeris i lectura de centres laterals davant puntes mòbils. La seva coordinació amb el lateral del costat fort serà clau per tancar segon pal sense desordenar blocs.
El full de ruta del central mira també al retorn de Lliga i a un calendari amb exigències creixents. Al Barça, la seva química amb Araújo i la salut de Christensen condicionaran alineacions immediates. A la selecció, competir amb Le Normand, Vivian i Huijsen elevarà el seu llindar de concentració. Si manté la fiabilitat mostrada, el seu minut competitiu al setembre serà inevitable per pura lògica.