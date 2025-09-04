Hansi Flick toma una decisión con Dro: Ilusión para que acompañe a Lamine Yamal

Hansi Flick ha encendido la ilusión con Dro sin precipitar el calendario competitivo. El plan para integrarlo cerca de Lamine Yamal arranca con señales claras desde agosto. El futbolista ha sorprendido al club y el técnico lo ve con buenos ojos.

El mediapunta gallego marcó en su debut de pretemporada contra el Vissel Kobe. Aquel 27 de julio selló el 1–3 con una volea que sorprendió a todos. Días después fue titular en Daegu, en una goleada que reforzó la apuesta del técnico.

Tres convocatorias seguidas en LaLiga confirman su estatus (16–31 de agosto)

Desde el inicio liguero, Flick lo incluyó en las tres convocatorias consecutivas de agosto. Estuvo en el banquillo ante Mallorca, Levante y Rayo, completando su primera semana competitiva. Su posición natural es mediapunta, aunque también puede partir del costado izquierdo con libertad.

| FCB

El paso que prepara Flick para acelerar su salto sin perder chispa

Ahora llega la decisión clave de Flick: un plan físico personalizado para acelerar su adaptación. El objetivo es ganar fuerza específica y reducir riesgos musculares sin tocar su talento natural. La hoja de ruta combina entrenamientos con el primer equipo y minutos con el Barça Atlètic.

Un espejo cercano: Jofre Torrents y la ruta Belletti

El espejo inmediato es Jofre Torrents, renovado hasta 2028 y reforzado tras su grave lesión. El lateral debutó en LaLiga y alterna dinámicas del primer equipo con exigencia del filial. Ese precedente confirma que el club prioriza el trabajo de fuerza antes del salto definitivo.

Lo que ya ha hecho en juveniles y su situación contractual

Dro viene de una temporada juvenil con título europeo y registros discretos, pero muy productivos. Sumó siete partidos y dos goles en la UEFA Youth League, con 103 minutos acumulados. En julio fue inscrito con el Barça Atlètic, con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027.

| FCB

Cómo encajaría al lado de Lamine Yamal en el 4-2-3-1 de Flick

El encaje junto a Lamine Yamal aparece natural en el 4-2-3-1 diseñado por Flick.Dro recibe entre líneas, fija al pivote rival y habilita diagonales para el extremo. Con Pedri u Olmo alrededor, el triángulo interior-derecha potencia la conducción de Yamal. El cuerpo técnico valora ensayar esa sociedad en tramos específicos, sin quemar etapas innecesarias.

Hoja de ruta inmediata tras el parón de selecciones

Tras el parón, el calendario ofrece Valencia en casa y Champions días después. Si cumple etapas, las primeras ventanas competitivas pueden llegar en Copa o finales desequilibrados. La ilusión es evidente, pero el éxito dependerá de convertir el plan en hábito diario. Pasar del segundo equipo al primero es un gran paso, y la diferencia de nivel técnico y físico son evidentes.

Riesgos y oportunidades en el ecosistema competitivo de Catalunya

El salto desde la Segunda Federación al ritmo de LaLiga exige adaptación neuromuscular evidente. Ahí se centra la decisión, porque su lectura de juego ya compite con adultos. Si el Barça Atlètic consolida automatismos, Dro llegará al primer equipo mejor calibrado.