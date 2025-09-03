Oficial, nou capítol en la guerra entre Dani Rodríguez i el Mallorca: càstig brutal

A Son Moix s’hi respira soroll després d’un inici de lliga convuls i un episodi inesperat. La tensió entre Dani Rodríguez i el Mallorca ha esclatat després de dos missatges del jugador a les xarxes socials. En aquests, el gallec va qüestionar decisions tècniques i va assenyalar l’impacte al vestidor d’una alineació concreta al Santiago Bernabéu.
Per això, el Mallorca ha anunciat una suspensió d’ocupació i sou durant deu dies i la retirada immediata de la capitania. És la màxima sanció disciplinària prevista al codi de l’AFE per a faltes greus contra la disciplina interna. Durant aquest període, el migcampista no pot entrenar-se ni a la ciutat esportiva Antonio Asensio ni a l’estadi. El futbolista ha acceptat per escrit el càstig i les seves conseqüències contractuals.
L’origen: dues publicacions que van incendiar Son Moix
Tot va començar el matí posterior a la visita al Real Madrid. Dani va compartir un text críptic sobre “meritocràcia” i “respecte per la feina”, lectura que l’entorn va entendre com un retret a Jagoba Arrasate. Un dia i mig després, va intentar explicar la seva postura amb una altra carta encara més controvertida. Va afirmar respectar les decisions de l’entrenador, però va lamentar que Jan Virgili, amb un sol entrenament, jugués abans que companys veterans. El missatge, adreçat a un jugador del planter de 19 anys acabat d’incorporar, va caure com una bomba al vestidor.
Ortells pren la paraula i dona suport a Arrasate
En la compareixença per tancar el mercat, Pablo Ortells va ser taxatiu. “Cal anteposar l’equip a l’individual; l’escut és el primer”, va sentenciar. Va admetre l’enuig d’Arrasate i va avançar que el club “havia d’intervenir” per preservar l’autoritat de l’entrenador. La sanció va arribar hores després, acompanyada d’un comunicat breu que subratlla el caràcter immediat de la retirada del braçalet.
Dani Rodríguez era un dels capitans i una figura de referència per a la graderia. El seu cas passa de la frustració individual a un problema de lideratge compartit. El Mallorca perd temporalment un migcampista amb jerarquia i haurà de reordenar la capitania i la cadena de comandament. Per a Arrasate, la decisió envia un missatge clar: el rendiment i la disciplina es jutgen de portes endins, mai en obert.
Un precedent que marca el futur immediat del club
La suspensió implica que Dani no estarà disponible a les pròximes sessions de treball. El calendari apreta, amb el Mallorca visitant l’RCD Stadium el dilluns 15 de setembre a les 21:00 hores. Anímicament, el club busca fer pinya, protegir un jugador del planter assenyalat públicament i refermar la convivència del vestidor. Institucionalment, el precedent suposa un avís a navegants en plena temporada.
Quan es compleixi la sanció, les opcions s’obren: reintegració progressiva sota normes estrictes, reunió aclaridora amb el cos tècnic o, si la ferida no cicatritza, un escenari de sortida al pròxim mercat. De moment, el club prioritza l’estabilitat i la meritocràcia interna. I el missatge queda gravat: el Mallorca anteposa el seu projecte col·lectiu a qualsevol soroll individual, per molt emblemàtic que sigui el seu protagonista.