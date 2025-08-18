Hansi Flick ho comunica a Joan Laporta: Decisió presa amb 4 jugadors de la pedrera

El Barça afronta setmanes de màxima exigència, amb l'inici de la lliga en marxa i la preparació de diversos compromisos internacionals. La gestió de la plantilla no només afecta els fitxatges, sinó també els jugadors del planter que viuen entre el primer equip i el filial. Hansi Flick, ja en la seva segona temporada a la banqueta del FC Barcelona, ja ha hagut de prendre una decisió estratègica que condiciona el paper de diversos joves.
L'Intercontinental Sub-20 i un dilema inesperat
El 23 d'agost, el Barça juvenil s'enfrontarà al Maracanà al Flamengo per l'Intercontinental Sub-20, un títol inèdit a les vitrines blaugrana. L'equip dirigit per Juliano Belletti, campió de la UEFA Youth League, s'il·lusiona amb l'oportunitat de conquerir un trofeu històric.
El pla inicial era comptar amb tots els talents sub-20 disponibles, però la coincidència de dates amb el partit de lliga davant el Levante ha generat un conflicte. En cap cas es va valorar que Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Fort o Marc Bernal viatgessin al Brasil, ja que són intocables al primer equip. La incògnita estava en altres quatre jugadors del planter que entrenen diàriament sota les ordres de Flick.
Els quatre jugadors assenyalats per Flick
Dro, Toni, Guille i Jofre eren candidats a reforçar el juvenil al Brasil, però Hansi Flick va descartar aquesta opció. Segons va avançar SPORT, l'entrenador alemany va comunicar a Joan Laporta i a l'àrea esportiva que no permetrà el seu desplaçament. El motiu principal és clar: els necessita disponibles en dinàmica de primer equip durant la setmana.
La decisió també s'aguanta en el context d'inscripcions. Tot i que Joan García i Rashford ja van ser inscrits, encara queden per resoldre els casos de Gerard Martín, Bardghji i Szczesny. Perdre quatre futbolistes en aquest escenari seria arriscat, especialment quan alguns d'ells ja han tingut minuts oficials, com Jofre Torrents, que va jugar més de vint minuts davant el Mallorca.
Un grup que guanya protagonisme al primer equip
Flick va iniciar la pretemporada amb un grup ampli de joves, incloent-hi Jan Virgili, Landry, Juan Hernández i Ibrahim Diarra. Després d'una primera selecció, va mantenir Dro, Toni, Guille i Jofre, convençut que poden aportar de manera immediata. El tècnic entén que, més enllà de l'Intercontinental, el prioritari és consolidar el seu rol dins el primer equip.
Tots els indicis apunten que veurem algun d'ells entrant en convocatòries gairebé cada setmana, amb la possibilitat d'anar sumant minuts. L'aposta per aquesta generació reforça l'estratègia del club de donar protagonisme a La Masia, però sempre sota el control del cos tècnic principal. De fet, Jofre Torrents ja va tenir 20 minuts a Son Moix i el seu nivell va agradar a Hansi Flick.
Amb aquesta decisió, Flick deixa clar que la seva prioritat és tenir efectius durant la temporada i evitar riscos innecessaris. Joan Laporta, informat de la postura de l'entrenador, comprèn que enmig d'un mercat encara obert i amb inscripcions pendents, el més assenyat és no debilitar el primer equip.
L'Intercontinental Sub-20 es jugarà sense aquests quatre futbolistes, però amb la certesa que el Barça juvenil buscarà fer història al Brasil. Mentrestant, Flick s'assegura de tenir a la seva disposició jugadors del planter que ja comencen a ser importants en els seus plans.