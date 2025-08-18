Hansi Flick se lo comunica a Joan Laporta: Decisión tomada con 4 canteranos

El Barça afronta semanas de máxima exigencia, con el inicio liguero en marcha y la preparación de varios compromisos internacionales. La gestión de la plantilla no solo afecta a los fichajes, sino también a los canteranos que viven entre el primer equipo y el filial. Hansi Flick, ya en su segunda temporada en el banco del FC Barcelona, ya ha tenido que tomar una decisión estratégica que condiciona el papel de varios jóvenes.

La Intercontinental Sub-20 y un dilema inesperado

El 23 de agosto, el Barça juvenil se enfrentará en Maracaná al Flamengo por la Intercontinental Sub-20, un título inédito en las vitrinas azulgranas. El equipo dirigido por Juliano Belletti, campeón de la UEFA Youth League, se ilusiona con la oportunidad de conquistar un trofeo histórico.

El plan inicial era contar con todos los talentos sub-20 disponibles, pero la coincidencia de fechas con el partido liguero frente al Levante ha generado un conflicto. En ningún caso se valoró que Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Fort o Marc Bernal viajaran a Brasil, pues son intocables en el primer equipo. La incógnita estaba en otros cuatro canteranos que entrenan a diario bajo las órdenes de Flick.

| FCB

Los cuatro jugadores señalados por Flick

Dro, Toni, Guille y Jofre eran candidatos a reforzar al juvenil en Brasil, pero Hansi Flick descartó esa opción. Según adelantó SPORT, el entrenador alemán comunicó a Joan Laporta y al área deportiva que no permitirá su desplazamiento. El motivo principal es claro: los necesita disponibles en dinámica de primer equipo durante la semana.

La decisión se apoya también en el contexto de inscripciones. Pese a que Joan García y Rashford ya fueron inscritos, aún quedan por resolverse los casos de Gerard Martín, Bardghji y Szczesny. Perder a cuatro futbolistas en ese escenario sería arriesgado, especialmente cuando algunos de ellos ya han tenido minutos oficiales, como Jofre Torrents, que jugó más de veinte minutos frente al Mallorca.

Un grupo que gana protagonismo en el primer equipo

Flick inició la pretemporada con un grupo amplio de jóvenes, incluyendo a Jan Virgili, Landry, Juan Hernández e Ibrahim Diarra. Tras una primera criba, mantuvo a Dro, Toni, Guille y Jofre, convencido de que pueden aportar de forma inmediata. El técnico entiende que, más allá de la Intercontinental, lo prioritario es consolidar su rol dentro del primer equipo.

Todo apunta a que veremos a alguno de ellos entrando en convocatorias casi cada semana, con la posibilidad de ir sumando minutos. La apuesta por esta generación refuerza la estrategia del club de dar protagonismo a La Masia, pero siempre bajo el control del cuerpo técnico principal. De hecho, Jofre Torrents ya tuvo 20 minutos en Son Moix y su nivel agradó a Hansi Flick.

Con esta decisión, Flick deja claro que su prioridad es tener efectivos durante la temporada y evitar riesgos innecesarios. Joan Laporta, informado de la postura del entrenador, comprende que en medio de un mercado aún abierto y con inscripciones pendientes, lo más sensato es no debilitar al primer equipo.

La Intercontinental Sub-20 se jugará sin estos cuatro futbolistas, pero con la certeza de que el Barça juvenil buscará hacer historia en Brasil. Mientras tanto, Flick se asegura de tener a su disposición a canteranos que ya empiezan a ser importantes en sus planes.