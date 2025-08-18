Hansi Flick pren una decisió clara en veure'l contra el Mallorca: 'Es queda'

Al Barça cada temporada apareix una nova perla de la pedrera disposada a reclamar protagonisme. El club, que històricament ha donat oportunitats a joves talents, ha trobat en Jofre Torrents la seva nova gran promesa. El lateral esquerre, que feia setmanes que acumulava minuts a la pretemporada, va debutar oficialment contra el Mallorca a la primera jornada de LaLiga.
Un debut tranquil però ple de significat
Va entrar al minut 68 i no va necessitar gaire temps per mostrar personalitat. La situació del partit estava encarrilada, però Jofre es va desenvolupar amb naturalitat, va mantenir la posició i va transmetre seguretat. No va tenir gaire feina defensiva, tot i que en cada acció va deixar clar que entén el joc perfectament i que la seva maduresa sorprèn per a un futbolista de només 18 anys.
Aquest debut oficial confirma el que ja s’havia vist a la gira asiàtica i al Trofeu Joan Gamper. Flick havia confiat en ell durant tota la pretemporada i finalment va decidir incloure’l als plans per a LaLiga. Un gest que reforça la idea que Torrents ha arribat abans del previst per quedar-se al primer equip.
L’aposta personal de Flick enmig dels dubtes
El tècnic alemany feia temps que reclamava un reforç a la defensa, capaç d’actuar com a central i lateral. Tanmateix, la situació econòmica del Barça complica qualsevol operació de mercat. Deco ha treballat en la recerca d’un central esquerrà jove, menor de 23 anys, que pugui incorporar-se amb dorsal del filial. Hi ha noms sobre la taula i negociacions obertes, però mentrestant Flick ha mogut fitxa.
L’entrenador entén que Torrents reuneix les condicions necessàries per convertir-se en el recanvi de Balde al lateral esquerre. La seva evolució ha estat més ràpida del que els tècnics esperaven i el seu caràcter competitiu convenç el vestidor. Flick veu en ell una solució interna que pot donar equilibri a la plantilla sense necessitat de fitxatges immediats.
L’altra cara de la moneda: Gerard Martín perd espai
L’aparició de Jofre Torrents deixa Gerard Martín en una posició complicada. El curs passat va ser el lateral suplent i va acumular protagonisme, però l’aposta pel jove de la pedrera l’ha relegat. Tot apunta que el seu paper aquest any podria centrar-se com a quart central, una funció que ja va exercir en categories inferiors i a la mateixa pretemporada. D’aquesta manera, ja no caldria tampoc acudir al mercat en aquests últims dies.
El club fins i tot va arribar a escoltar ofertes per ell, com la del Wolverhampton o la de l’Inter, però finalment es va quedar. Ara, amb la pujada de Torrents, sembla condemnat a un rol molt menys rellevant, cosa que sens dubte marcarà el seu futur immediat al Barça.
Després del partit a Son Moix, Jofre Torrents es va mostrar emocionat. “He complert un somni. Poder debutar a la Lliga amb el Barça és quelcom que sempre havia volgut. Tant jo com la meva família estem molt contents”, va assegurar el jove lateral. Les seves paraules reflecteixen la il·lusió d’un jugador de la pedrera que podria assentar-se ràpidament al primer equip.