El Celta de Vigo s'uneix a una llarga llista d'equips interessats en un porter lliure

El mercat de fitxatges d'estiu no només es mou en els grans noms de davanters o migcampistes. A la porteria també sorgeixen operacions importants, especialment amb jugadors experimentats que acaben contracte i busquen nous reptes. Dins d'aquesta categoria apareix un porter amb llarg recorregut a LaLiga que actualment es troba lliure i desperta l'interès de diversos equips espanyols.
Fernando Pacheco, de 33 anys, va finalitzar el seu contracte amb l'Espanyol el passat mes de juny. La seva última campanya a Cornellà va estar marcada per l'alternança en la titularitat amb Joan García, ara porter del Barcelona. Abans del seu pas per l'Espanyol, es va convertir en un referent al Deportivo Alavés, on va defensar la porteria durant set temporades consecutives. Format al planter del Real Madrid, suma més de 250 partits a l'elit i és considerat un porter fiable, amb reflexos i lideratge a l'àrea.
Una llista de pretendents àmplia a Espanya
Segons ha informat l'agència EFE, el Celta de Vigo s'hauria unit recentment a l'interès per fer-se amb els seus serveis. El porter ja havia estat vinculat setmanes enrere amb equips de LaLiga Hypermotion com el Real Zaragoza o l'Andorra de Gerard Piqué. A LaLiga EA Sports, Llevant i Real Oviedo també han posat els ulls en ell, cosa que confirma l'alta demanda d'un porter amb la seva gran experiència.
La situació de Pacheco al mercat actual li permet escollir amb calma el seu pròxim destí. Tot i que gestiona diferents opcions, el fet de poder continuar a l'elit espanyola és un al·licient que pesa en la seva decisió.
El Celta valora l'operació en funció de sortides
L'interès del Celta respon a una condició concreta. El club gallec només avançarà en la incorporació de Pacheco si es produeix la sortida d'algun dels seus actuals porters. La plantilla compta amb Radu, Iván Villar i Marc Vidal, tot i que els dos últims semblen tenir més possibilitats d'abandonar Balaídos abans del tancament del mercat de fitxatges.
En aquest context, Pacheco es presenta com una alternativa de garanties per reforçar una posició clau. La seva experiència permetria donar competència a Radu, que parteix com a titular en els plans de Claudio Giráldez. El romanès, de fet, no ha acabat de convèncer en les seves primeres aparicions a la porteria celeste.
El tècnic del Celta ha reiterat públicament que està satisfet amb els tres porters actuals. Tanmateix, també va deixar clar que el mercat pot modificar la situació. “Compto amb els tres, però després el mercat parla i cadascú ha d'estar feliç amb el seu rol”, va declarar abans de l'últim partit de lliga.
Tot i la seva confiança, la direcció esportiva prefereix estar preparada per a qualsevol escenari. L'opció de Pacheco encaixa com a recanvi immediat en cas que Villar o Vidal surtin del club. A més, el Celta també ha explorat la possibilitat de contactar amb Sergio Rico, actualment a Qatar després de superar una greu lesió.