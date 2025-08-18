Matteo Moretto confirma el retorn que prepara el Celta: Giráldez i Mouriño donen l’OK

El Celta de Vigo no va poder començar de pitjor manera la seva trajectòria a la lliga. En el seu debut a Balaídos, el conjunt gallec va caure inesperadament 0-2 davant d’un Getafe que amb prou feines tenia tretze jugadors del primer equip. La derrota va generar inquietud entre l’afició i va obrir de nou el debat sobre la manca de recursos a la plantilla. Sobretot en una temporada tan exigent i il·lusionant com l’actual, amb competició europea inclosa.
Enmig d’aquest clima de dubtes, la direcció esportiva ha accelerat al mercat amb l’objectiu de reforçar el centre del camp. I aquí ha sorgit un nom que il·lusiona especialment la graderia celeste.
Segons va informar Óscar Méndez, en una informació corroborada pel periodista Matteo Moretto, el Celta prepara el retorn de Denis Suárez des del Villarreal. El migcampista gallec és una petició directa de Claudio Giráldez, que considera el futbolista com un perfil indispensable per equilibrar la medul·lar. A més, Marían Mouriño ja ha donat llum verda a l’operació.
El Villarreal, després d’incorporar Thomas Partey, busca alliberar fitxes i massa salarial, cosa que ha obert la porta a la sortida de Denis. El jugador negocia actualment la rescissió del seu contracte amb els groguets per quedar lliure i facilitar la seva arribada a Vigo.
Una operació que depèn d’ajustos a la plantilla
El retorn del migcampista depèn encara que el Celta aconsegueixi donar sortida a diversos jugadors per alliberar espai. El club necessita reduir massa salarial abans de poder inscriure el futbolista, per això la direcció esportiva treballa contrarellotge al mercat. Tot i comptar amb ofertes a l’estranger, Denis Suárez prioritza tornar a Vigo. L’atractiu de tornar al club on es va formar, juntament amb l’oportunitat de disputar competicions europees, converteixen Balaídos en la seva primera opció.
Denis ja va viure una etapa prèvia al Celta, entre 2019 i 2022. En la seva última temporada va disputar 22 partits oficials, sumant un gol i dues assistències. La seva sortida va estar marcada per problemes extraesportius que van tensar la seva relació amb la directiva, però el possible retorn representaria una reconciliació simbòlica amb el celtisme.
Per a l’afició, recuperar un futbolista de la casa en un moment de dubtes esportius suposa un cop de moral. Per al jugador, seria l’oportunitat de tancar un cicle i demostrar la seva vigència a l’elit.
El paper que l’espera sota el comandament de Giráldez
Claudio Giráldez considera que Denis Suárez pot aportar control, creativitat i lideratge a la zona de creació. Amb un inici de lliga tan negatiu, el tècnic entén que l’arribada d’un migcampista experimentat pot ser clau per reconduir la situació.
El Celta ja treballa en les operacions necessàries per alliberar espai a la plantilla. Si aconsegueix resoldre aquests serrells, el retorn de Denis Suárez es convertiria en un dels moviments més destacats del mercat d’estiu. L’afició, mentrestant, espera que aquest fitxatge serveixi d’impuls després d’un començament inesperadament frustrant a Balaídos.