Hansi Flick esclata quan li pregunten per Fermín: «Els egos...»

L'empat a Vallecas va deixar el Barça amb un regust amarg i el seu entrenador visiblement contrariat. Hansi Flick va afrontar la roda de premsa posterior amb un to crític envers l'actitud dels seus jugadors. El tècnic alemany va reconèixer que no li va agradar el que va veure al camp, repetint sensacions similars a les dels dos partits anteriors.
Flick defuig parlar de noms propis i assenyala el grup
Preguntat directament per Fermín, l'entrenador va preferir no personalitzar en cap futbolista. Flick va assenyalar que podria esmentar diversos jugadors, però que l'important ara és pensar en el col·lectiu. Va subratllar que, un cop tancat el mercat, la seva única exigència serà que tots estiguin compromesos al cent per cent amb el club. La insistència a no parlar de casos concrets mostra la seva intenció de rebaixar la tensió al voltant del jugador del planter, el futur del qual ha estat envoltat de rumors.
La frase més contundent de Flick va anar dirigida a la mentalitat de la seva plantilla. L'alemany va assegurar que no vol egos perquè “els egos maten l'èxit”, una reflexió que va més enllà d'un jugador concret. Va recordar que el curs passat el Barça va destacar per jugar com una unitat, sense fissures internes, i que recuperar aquest esperit és fonamental. El missatge s'interpreta com una clara crida d'atenció a un vestidor culé molt jove que ha d'aprendre a gestionar pressions i expectatives en una temporada de màxima exigència.
Un entrenador molest amb l'actitud de l'equip
L'empat a Vallecas no només va significar perdre dos punts, sinó que també va evidenciar una desconnexió competitiva a la segona part. Flick va insistir que l'actitud mostrada està lluny del nivell que exigeix un club com el Barça. La manca d'intensitat, la dificultat per imposar-se en duels individuals, aeris i també a terra, i la incapacitat per controlar el partit amb la pilota van ser aspectes que van enfadar el tècnic. Joan Garcia va evitar una derrota clara, però la lectura global de Flick es va centrar en la manca de compromís col·lectiu.
El Barça, obligat a reaccionar després de l'aturada
La tercera jornada deixa el Barça quart amb set punts, per darrere de Real Madrid i Athletic Club, que sumen ple de victòries, i d'un Villarreal amb millor diferència de gols. La pròxima aturada servirà com a punt d'inflexió per recompondre idees i ajustar peces. Flick necessita que el seu missatge cali en un vestidor ple de talent, però també vulnerable a dinàmiques negatives. L'advertiment sobre els egos resumeix la seva preocupació: sense unitat, cap talent individual serà suficient per sostenir l'equip en la cursa per LaLiga.
El mateix Lamine Yamal també va reconèixer que l'equip està lluny de ser aquell equip intens que va ser l'any passat. En aquesta línia, també va defensar fer introspecció durant l'aturada internacional per tornar més forts després.