Novetats importants amb el fitxatge d’Antony pel Betis: Moviment definitiu

L'últim dia del mercat de fitxatges no sol deixar indiferent ningú en el futbol espanyol. Entre operacions caigudes i moviments inesperats, alguns clubs aconsegueixen tancar acords que semblaven impossibles hores abans. El Real Betis, en aquest cas, és protagonista d'un capítol que semblava destinat a un altre gir dramàtic i que, finalment, apunta a resoldre's de manera favorable per als interessos verd-i-blancs.
L'interès del Betis a recuperar Antony ha estat una constant durant tot l'estiu. L'extrem brasiler va deixar una empremta inesborrable en la seva cessió del curs passat, quan va ser determinant per arribar a la final de la Conference League. Va signar nou gols amb cinc assistències en 26 partits. La seva capacitat de desbordament i la seva connexió amb figures com Isco o altres jugadors van marcar un tram decisiu de la temporada. Tanmateix, les negociacions amb el Manchester United es van allargar més del previst, i durant setmanes el fitxatge va semblar entrar en via morta.
L'acord econòmic que desbloqueja l'operació
Segons Fabrizio Romano, Matteo Moretto i altres periodistes de referència, Real Betis i Manchester United han segellat un acord definitiu entorn de 22 milions fixos més tres en possibles variables. El total del paquet arriba als 25 milions d'euros, amb una clàusula de revenda que assegura als anglesos un 50 % de qualsevol plusvàlua en una futura venda. Aquest detall, a més de la disposició del brasiler a ajustar el seu salari, ha permès encaixar l'operació dins dels paràmetres econòmics del club verd-i-blanc.
Manuel Pellegrini sempre va tenir clar que Antony havia de ser el seu fitxatge prioritari. El tècnic considera que la seva verticalitat i capacitat per guanyar duels individuals són un recurs imprescindible en una plantilla que busca competir a Lliga i a Europa. A diferència d'altres extrems, Antony ofereix tant desequilibri per banda com arribada a l'àrea rival, i pot ocupar diverses posicions del front d'atac, adaptant-se a diferents dibuixos tàctics.
Un fitxatge carregat de simbolisme
La tornada d'Antony també té un fort component emocional. El brasiler va reconèixer en entrevistes recents que havia perdut la motivació a Manchester, arribant a declarar que havia passat dies sense menjar durant la seva pitjor etapa. A Sevilla, en canvi, va redescobrir el gaudi pel futbol i va trobar un ambient que li va permetre sentir-se protagonista. Tornar al Benito Villamarín significa també retrobar-se amb aquella versió il·lusionada i competitiva que l'havia fet brillar en els seus primers anys a Europa.
L'operació Antony representa per al Betis un tancament de mercat gairebé perfecte. El club havia patit per ajustar els seus comptes i complir amb les exigències del Fair Play financer, cosa que va obligar a endarrerir inscripcions i a estudiar alternatives al mercat. Finalment, amb l'arribada del brasiler, l'afició verd-i-blanca podrà celebrar un moviment que eleva notablement les aspiracions de l'equip. Queda per veure si el seu impacte serà immediat, però l'expectativa és màxima en un Benito Villamarín que tornarà a corejar el seu nom.