Bomba del Sevilla en l’últim dia de mercat: Fitxatge d’un davanter top veterà

El Ramón Sánchez-Pizjuán viu un dia de màxima tensió amb el mercat a punt de tancar-se. El Sevilla, que ha signat un inici dubitatiu a LaLiga amb només una victòria en tres jornades, necessita reforços urgents per revertir la situació. Cordón ha treballat intensament durant les últimes hores per assegurar fitxatges estratègics que tornin la il·lusió a l’afició i permetin a Matías Almeyda disposar d’un equip més competitiu.
Segons va avançar el diari AS, Alexis Sánchez s’ha convertit en el gran objectiu del Sevilla per a aquest final de mercat. Als 36 anys, el xilè vol sortir de l’Udinese després d’una temporada en què amb prou feines va disputar 434 minuts repartits en 13 partits. La seva relació amb Kosta Runjaic, tècnic del conjunt italià, es va deteriorar fins al punt de deixar-lo fora dels plans esportius. El Sevilla ha aprofitat aquesta conjuntura per moure fitxa i ja hi hauria un principi d’acord perquè s’incorpori a la plantilla hispalenca.
El fitxatge no depèn de la sortida de Lukebakio ni de Rubén Vargas, ja que els números encaixen dins dels marges del límit salarial. Antonio Cordón ha aconseguit alliberar espai amb altres operacions i l’arribada d’Alexis seria una aposta directa pel talent veterà. El xilè arribaria per aportar experiència, caràcter i alternatives ofensives a una plantilla que necessita respostes immediates.
Una carrera plena de clubs d’elit
El currículum d’Alexis Sánchez impressiona. Després dels seus primers passos a l’Udinese, el Barcelona el va fitxar el 2011. Al Camp Nou hi va romandre tres temporades, disputant 141 partits, va anotar 47 gols i es va consagrar com un atacant versàtil. La seva següent destinació va ser l’Arsenal, on es va convertir en una estrella de la Premier League amb xifres de crack mundial.
Posteriorment va passar pel Manchester United i, més tard, per l’Inter de Milà, on va guanyar un Scudetto i va deixar actuacions destacades a la prestigiosa Champions League. També va tenir una etapa a l’Olympique de Marsella abans de tornar a l’Udinese. En total, acumula més de 800 partits oficials i és el màxim referent històric de la selecció xilena amb 168 internacionalitats i 51 gols.
Un Sevilla necessitat de referents ofensius
El Sevilla d’Almeyda ha mostrat mancances en l’inici de la lliga. L’equip suma dues derrotes i un empat en tres partits, evidenciant problemes en la definició i en la creació d’ocasions clares. Isaac Romero ha assumit el paper de golejador, però la lesió d’Akor Adams i la irregularitat d’altres atacants han obligat la direcció esportiva a buscar solucions.
Alexis Sánchez encaixaria com a complement ofensiu. Pot jugar d’extrem, mitjapunta o fins i tot com a fals nou. La seva experiència en escenaris de màxima exigència és un valor afegit per a una plantilla que necessita líders dins i fora del camp. L’aposta té riscos, especialment per la seva edat avançada i el seu historial de lesions, però també ofereix l’oportunitat d’afegir un perfil que podria marcar diferències en alguns partits clau.
Últimes hores d’un mercat frenètic a Nervión
El Sevilla afronta la recta final del mercat amb diverses operacions obertes. A més d’Alexis, se segueixen estudiant sortides com la de Juanlu Sánchez o la de Lukebakio, mentre es gestionen inscripcions pendents d’altres reforços. L’arribada del xilè seria un cop d’efecte mediàtic i esportiu. Un fitxatge que tornaria la il·lusió a una afició que espera molt més d’un club acostumat a competir a Europa.
Queden només unes hores perquè el mercat tanqui a les 23:59 d’aquest dilluns i el Sevilla vol que Alexis Sánchez sigui el bombazo d’última hora. L’operació avança i tot apunta que Nervión tornarà a acollir una estrella mundial disposada a demostrar que encara té futbol per brillar a LaLiga. I podrien haver-hi altres arribades.