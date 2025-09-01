Albert Blaya sentencia sobre Joan Garcia: 'Fent...'

L'empat del Barça a Vallecas (1-1) va deixar un regust agredolç a l'equip de Hansi Flick. El conjunt blaugrana buscava el ple de victòries abans de l'aturada internacional, però es va trobar amb un Rayo superior a la segona meitat. El gran beneficiat de la nit va ser Joan Garcia, que va sostenir el Barça amb una actuació memorable i va acabar convertit en el millor jugador del partit merescudament.
El porter català va fer sis intervencions de mèrit, tres d'elles catalogades com a ocasions amb valor de gol. La primera va arribar al minut 12 de la primera part, quan es va estirar per evitar la rematada a boca de canó de Ratiu, que ja gairebé celebrava el gol. A la segona part va signar un un contra un espectacular davant Jorge de Frutos, amb reflexos felins i temple en el moment decisiu. I al tram final va refusar una ocasió claríssima d'Isi. Cada aturada va ser un recordatori que el Barça té per fi un porter decisiu en escenaris exigents.
El veredicte de Blaya i la percepció del barcelonisme
L'analista Albert Blaya va resumir el sentir de molts seguidors amb un missatge contundent a les xarxes socials. Va assegurar que Joan Garcia havia fet “el millor partit d'un porter del Barça en no sé quants anys”. La frase es va fer viral de seguida perquè coincidia amb la sensació generalitzada. El fitxatge de 25 milions, criticat en alguns sectors durant l'estiu, ja sembla una inversió barata. La impressió entre el barcelonisme és unànime: hi ha porter per liderar la porteria durant la pròxima dècada.
Un Barça superat que va sobreviure gràcies al seu porter
Les xifres confirmen la superioritat del Rayo, especialment després del descans. El conjunt madrileny va xutar set vegades a porteria davant les tres del FC Barcelona i va completar 124 passades a l'últim terç, per les 106 dels visitants. El gol de Fran Pérez en un servei de cantonada va reflectir aquesta pressió constant. Només Joan Garcia va permetre que el FC Barcelona sortís viu de Vallecas, en un partit on l'equip es va mostrar vulnerable en defensa i sense capacitat de reacció en atac. Sense la seva inspiració, la derrota hauria estat inevitable.
La classificació estreny a la part alta de LaLiga
L'empat deixa el Barça amb set punts, una xifra insuficient per seguir el ritme dels seus grans rivals. Real Madrid i Athletic Club lideren la taula amb ple de victòries després de tres jornades. Villarreal també suma set punts, però supera el Barça en la diferència de gols. I l'Espanyol també recull ara mateix un 7/9. Els culers ocupen la quarta posició, conscients que no poden cedir més terreny si volen arribar a l'aturada de seleccions en igualtat amb els aspirants al títol.
La nit de Vallecas pot marcar un abans i un després en la carrera de Joan Garcia. No només va ser MVP de l'enfrontament, sinó que va demostrar personalitat, reflexos i jerarquia sota pals. Blaya el va definir com el millor porter blaugrana en anys, i la seva frase resumeix a la perfecció el que va passar a Vallecas. El Barça va marxar amb un empat gràcies a ell, i la sensació general és que la porteria ja té amo per molt de temps.