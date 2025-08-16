Hansi Flick dona la llista de convocats i confirma les paraules de Joan Laporta

L'inici d'una nova temporada sempre genera una barreja d'il·lusió i nerviosisme entorn dels grans clubs. Per al FC Barcelona, defensor del títol de LaLiga, la prèvia del debut a la lliga ha estat marcada per una tensió administrativa. La incertesa sobre la inscripció dels nous fitxatges mantenia en suspens l'afició culer.
Tanmateix, la primera convocatòria oficial de Hansi Flick per al partit contra el RCD Mallorca ha portat amb si un alleujament esperat, esvaint els dubtes més importants que planaven sobre el projecte. El tècnic alemany ha pogut comptar finalment amb les seves peces més desitjades.
Una inscripció agònica que dona la raó a Laporta
La directiva blaugrana, encapçalada per Joan Laporta, havia treballat contra rellotge per complir amb les exigents normatives de LaLiga. El president va assegurar en una trobada amb Penyes que els reforços clau estarien disponibles per a l'estrena i les seves paraules s'han materialitzat.
Durant la matinada de divendres a dissabte, el club va aconseguir inscriure el porter Joan Garcia, una peça fonamental davant l'absència de Ter Stegen. Hores més tard, just abans que l'expedició partís cap a Palma, es va confirmar el registre de la gran aposta ofensiva de l'estiu, Marcus Rashford. La gestió va culminar amb èxit, cosa que permet que tots dos futbolistes formin part de l'expedició a Son Moix.
Les absències obligades en l'estrena a la lliga
Malgrat les bones notícies, la primera llista de Hansi Flick també evidencia les dificultats que encara afronta el club. Tres de les cares noves s'han quedat a Barcelona per no poder ser inscrits a temps. L'experimentat porter Wojciech Szczęsny, el prometedor lateral Gerard Martín i el talentós extrem Roony Bardghji hauran d'esperar la seva oportunitat.
A aquestes baixes administratives s'hi sumen absències de pes per lesió, que condicionen l'onze inicial. L'equip no podrà comptar amb el seu capità Marc-André ter Stegen, ni amb el golejador Robert Lewandowski, a més del jove canterà Marc Bernal. En aquest darrer cas, el futbolista ja ha rebut l'alta mèdica però Flick vol anar sense presses.
Una convocatòria que barreja experiència i joventut
La llista de convocats per viatjar a Mallorca reflecteix la filosofia que Flick pretén implantar, combinant jerarquia i talent emergent. A la porteria, Joan Garcia i Iñaki Peña en seran els responsables. La defensa compta amb pilars com Ronald Araujo, Jules Koundé i Andreas Christensen, juntament amb joves consolidats com Pau Cubarsí i Alejandro Balde.
El centre del camp presenta una acumulació de talent envejable amb Gavi, Pedri, Frenkie de Jong i el recent arribat Dani Olmo. Fermín López i Marc Casadó completen una medul·lar de garanties, que també inclou els canterans Dro, Guillermo i Toni Fernández.
El nou atac del Barça pren forma
La davantera és la línia que més expectació genera després d'un mercat de fitxatges molt mogut per al club. L'entrada de Marcus Rashford ofereix a Flick una nova variant de velocitat i desequilibri per a l'atac barcelonista. L'anglès s'uneix a un grup d'atacants versàtil format per Ferran Torres, Raphinha i la joia de la corona, Lamine Yamal.
El tècnic alemany disposa de múltiples opcions per conformar el seu primer trident ofensiu. Ara, el Barça es prepara per al seu primer desafiament a Son Moix, un camp sempre complicat on buscarà començar la defensa del títol amb una victòria que reforci la confiança en el nou projecte.