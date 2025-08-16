Hansi Flick trenca el seu silenci i parla de la sortida d'Iñigo Martínez

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha parlat per primera vegada sobre la sortida d'Iñigo Martínez. El central basc ha abandonat el club amb direcció a l'Al-Nassr saudita. La seva marxa ha estat inesperada per a molts en l'entorn culer. Flick no ha amagat la seva tristesa davant la pèrdua.
Iñigo Martínez va ser clau la temporada passada. El seu lideratge, la seva força i la seva entrega van destacar des del primer dia. Tot i alguns problemes físics, sempre va respondre amb compromís. La seva sortida, però, estava gairebé tancada a l'inici de la pretemporada.
Una oferta impossible de rebutjar
Era l'última gran oportunitat econòmica per a ell i la seva família. El Barça va respectar la seva decisió des del primer moment. El central només va disputar el primer amistós davant el Vissel Kobe al Japó. Després, es va absentar per fatiga muscular. Però la seva marxa ja s'havia comunicat a Flick i al vestidor en el vol de tornada des de Corea.
“Em va sorprendre molt la seva decisió, però l'entenc totalment”, va declarar. També va afegir: “És un gran jugador i una persona increïble. Sempre va donar el màxim per l'equip”. Flick també va confessar que Iñigo era un dels líders silenciosos del vestidor. “Mai demanava res. Sempre sumava, ajudava i transmetia intensitat”, va dir. “M'ha encantat entrenar-lo, li desitjo el millor en aquesta nova etapa”, va concloure.
No hi haurà substitut al mercat
Preguntat per un possible fitxatge per substituir-lo, Flick va ser clar. El club no buscarà un altre central esquerrà. Creu que hi ha opcions suficients a la plantilla actual. I confia especialment en Gerard Martín, jugador del planter que ha crescut molt.
“L'any passat va jugar fantàsticament. Pot adaptar-se a diversos rols defensius”, va explicar l'entrenador alemany. També va valorar la seva capacitat tàctica, la seva entrega i el seu perfil esquerrà, que ara és clau per cobrir la baixa d'Iñigo.
La pèrdua d'un pilar defensiu
La seva figura era respectada dins i fora del camp. Flick i el cos tècnic valoren seguir apostant pel planter. Confien que Araujo, Koundé, Christensen i el mateix Gerard Martín puguin cobrir el buit. Però és evident que Iñigo era un perfil difícil de reemplaçar.
L'oferta de l'Al-Nassr va arribar en un moment clau. I el jugador va prendre una decisió pensant en el seu futur. Flick no va voler posar cap obstacle. “Va ser honest, directe i transparent”, va dir l'alemany. “Això també es valora molt en un vestidor”. Des de la direcció esportiva es va entendre que era una sortida inevitable.
Un record inesborrable
Tot i el seu breu pas pel Barça, Iñigo Martínez deixa empremta. La seva professionalitat, el seu esperit de lluita i el seu amor pel joc seran recordats. Flick ho sap. “Jugadors així sempre sumen. És un exemple dins el futbol modern”, va assegurar. El central basc inicia ara la seva aventura a l'Aràbia.